لابتكار تقنيات حديثة.. الرئيس التنفيذي لمرسيدس AMG فورمولا 1 ينتقل لماكلارين

انتقل نيك فراي الرئيس التنفيذي لمجموعة مرسيدس AMG فورمولا1 ، من الشركة لتولي منصب رئيس مجلس إدارة ماكلارين موتورز البريطانية.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، فراي سبق له أن تولى عدة مناصب قيادية في شركة أستون مارتن و prodrive وعدة مناصب قيادية في فورد موتورز منذ سنوات طويلة.

أعرب مارك ميوهاس، الشريك الإداري في Greybull Capital الشركة المساهمة في ماكلارين موتورز عن سعادته بانضمام "فراي" قائلا: "يعتبر نيك رائدًا شهيرًا في كلا من رياضة سباقات السيارات وتطوير القطاع، كما أن له باع طويل في العمل مع المؤسسات العملاقة المعقدة وخبيرًا في تنميتها، انضمامه لنا تأكيد واضح لاستراتيجية مكلارين التطبيقية وخارطة الطريق التي تمكننا من جذب فرد من بخبرته وثقله، ستكون هذه فترة مليئة بالحماس ومجزية في تطورنا، وسيكون نيك قيمة مضافة لنا جميعًا".

فيما قال "فراي": أنا سعيد بانضمامي لفريق عمل ماكلارين فهي شركة تمتلك رؤية واضحة للريادة وطموحة لمستقبل أفضل في أسواقها الرئيسية لرياضة السيارات والنقل، إنني أتطلع إلى العمل مع هذا الفريق الموهوب لابتكار تقنيات جديدة، ومحركات كهربائية عالية الأداء ومجموعة نقل حركة متطورة، وإضافة تقنيات رائدة في مجال السيارات الرياضية".

في أوائل هذا العام بدأت ماكلارين موتورز في تقليص أعمال، فباعت قسم التكنولوجيا التطبيقية كجزء من حملة كبيرة لجمع التبرعات. وشمل ذلك أيضًا بيع بعض المقرات مقابل 170 مليون جنيه إسترليني وبيع جزء من حصتها في فريق ماكلارين فورمولا 1 مقابل 185 مليون جنيه إسترليني، بينما استطاعت أن تجمع استثمارات تقد بـ 550 مليون جنيه استرليني.