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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسعر يبدأ من مليون درهم.. تعرف على سيارة ماكلارين 600LT موديل 2021|صور

سيارة ماكلارين 600LT
سيارة ماكلارين 600LT موديل 2021

تتميز الشركة البريطانية العملاقة ماكلارين دائما بجمال أصدراتها و تميزها في فئة السيارات الرياضية الخارقة صاحبه الأداء العالي و التي تتميز بجمال تصميماتها و مواصفاتها الشرسة .

و من ضمن هذه السيارات سوف نتعرف أكثر علي سيارة ماكلارين 600LT  موديل 2021 و التي تعد أحد أبرز جواهر ماكرين وقالت الشركة البريطانية أن سيارة 600LT تم أقتباسها من سيارة سباقات الفورمولا وان العريقة GTR Longtail .

و تستمد سيارة ماكلارين 600LT  موديل 2021 قوتها من محرك V8 بسعة 3800 سي سي و شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 591 حصان و عزم أقصي للدوران يصل الي 620 نيوتن/متر .

و تبلغ قدرتها علي التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة في غضون 3 ثواني فقط و تصل قدرتها علي التسارع الي 330 كلم/ساعة .

و علي مستوي التجهيزات الداخلية تتوفر سيارة ماكلارين 600LT موديل 2021 بمقصورة رياضية أمامية فاخرة و مقاعد مصنوعة من الكاربون فايبر و كسوة من جلد الكانتارا.


و من الخارج جاءت مكلارين بهيكل رياضي خفيف مصنوع من الكاربون فايبر يحمل رؤية مكلارين المستقبلية في صناعة سيارات خفيفه الوزن, حيث يبلغ وزنها 1.247 كم فقط أي أقل بـ96 كيلو جرام من سيارة ماكلارين 570S مما يعطيها خفه و رشاقه و قدرة تسارع أقوي و أفضل بالأضافة لسبويلر و مشتت هواء خلفي كبير الحجم .

 

يبلغ سعر السيارة ماكلارين 600LT  موديل 2021 في الأسواق الاماراتية نحو مليون درهم تقريباً .

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