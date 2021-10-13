عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد.. بيرمات GT بيستا تجمع بين قوة فيراري وفخامة ماكلارين

بيرمات GT بيستا موديل
بيرمات GT بيستا موديل 2022

تعد شركة بيرمات واحده من الشركات الجديدة و الصاعدة بقوة في عالم صناعة السيارات الرياضية ، و تحديداً فئة السيارات الرياضية الخارقة ذات الطابع الشرس كما تسعى الشركة بأن تتميز عن غيرها من الشركات و تتبع أسلوباً و نهجاً جديداً .

و أعلنت بيرمات عن سيارتها الخارقة الجديدة GT بيستا وسط ترقب و توقعات بقدرة الشركة ممثلة في سيارتها الجديدة علي مقارعة عمالقة صناعة السيارات الخارقة في العالم مثل مكلارين و فيراري .

و قالت الشركة الأيطالية أن سيارتها الجديدة ستتواجد في الأسواق في النصف الأول من عام 2022 .

 

و تأتي بيرمات GT بيستا موديل 2022 بمحرك طولي ذو أربعة أسطوانات ، و بقدرة سوبر تشارجر بسعة 2000 سي سي ينتج قوة تتراوح ما بين 320 حصان الي 400 حصان مع عزام أقصي للدوران يصل الي 4501 نيوتن/متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون ست سرعات ، و تصل قدرة السيارة على التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة في زمن قدرة 4 .

و من الخارج ستتوفر بيرمات GT بيستا موديل 2022 بتصميم رياضي أنيق و مميز و جسم خفيف الوزن ليرفع قدرتها على الأنطلاق ، و يعطيها مرونة أكثر كما ستتوفر بجنوط رياضية بقياس 19 بوصة من نوع OZ Racing ، و بإطارات Pirelli DHB بقياس 245 / 645R18 في الأمام و 265 / 645R18 في الخلف .

و من الداخل ستأتي بيرمات GT بيستا موديل 2022 بمقصورة أمامية رياضية محدثة بالكامل و عجلة قيادة متعددة الوظائف تحتوى علي أزرار تحكم .

 

و لم تعلن بيرمات عن السعر الرسمي حتى الآن

صناعة السيارات السيارات فيراري الري ماكلارين الإيطالية السيارات الرياضية السيارات الخارقة موديل 2022 الرياضية الخارقة الوظائف عالم صناعة السيارات الشركات الجديدة

موضوعات متعلقة

بمواصفات عصرية خارقة.. أودي تضيف طرازا جديدا لفئة R8

تعرف على السيارة الكهربائية جينيسيس GV60 موديل 2022

تفاصيل جديدة عن مازدا 6 السيدان موديل 2023

بتصميم مستوحى من توسان .. تعرف علي هيونداي باليسيد موديل 2023

مواصفات وأسعار سيارة Hyundai Sonata موديل 2022 في السعودية

بوجاتي شينتوديتشي 2022 النادرة أحدث مقتنيات كرستيانو رونالدو

تبدأ من 42 ألف دولار.. تعرف على سعر و مواصفات إنفينيتي Q50 موديل 2022

بورشه 911 GTS تارجا موديل 2022 بتصميم جديد كليا | صور

ترشيحاتنا

رئيس المجر يقيم مأدبة عشاء تكريمًا للرئيس السيسي والوفد المرافق له

إثيوبيا تبدأ التجهيز لـ الملء الثالث لسد النهضة.. تفاصيل

الصحة: تسجيل 857 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة

بسام راضي: تجمع "فيشجراد" يعتبر مصر صمام الأمان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

بتخشخش في جيبي.. علي جمعة يهدي الإعلامي يوسف الحسيني سبحة

داخل حديقة حيوان بإيطاليا.. نفوق أقدم وحيد قرن في العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرمين

8 قرارات جديدة لوزارة التربية والتعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

التمويل العقاري| الإسكان تستعد لطرح وحدات سكنية بمساحات تصل لـ150 مترا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

فيديو جراف.. لماذا ألغى محمد مجدي أفشة حفل زفافه.. تفاصيل

فيحاء.. كيف ظهرت الفنانة نيفين مندور بعد السجن؟.. فيديو جراف

الأرقام كلمة السر.. المصريون يشعرون بهزة أرضية في الذكرى 29 لزلزال 92

سلاسل وتُوك أطفال.. تفاصيل جديدة عن ميكروباص كوبري الساحل

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: كيف تكون نظرتك لنفسك دروساً مستفادة؟

مي مرغني تكتب: كونى متميزة

محمد فتحي اسماعيل يكتب: ما بين كيروش والبدري خيط رفيع

وفاء أبو السعود تكتب: الرئيس يُرسخ مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان

ليلى موسى تكتب: لعنة أطفال سري كانيه وكري سبي تلاحق أردوغان

أحمد فهيم يكتب: «ناردين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ