شاهد.. بيرمات GT بيستا تجمع بين قوة فيراري وفخامة ماكلارين

تعد شركة بيرمات واحده من الشركات الجديدة و الصاعدة بقوة في عالم صناعة السيارات الرياضية ، و تحديداً فئة السيارات الرياضية الخارقة ذات الطابع الشرس كما تسعى الشركة بأن تتميز عن غيرها من الشركات و تتبع أسلوباً و نهجاً جديداً .

و أعلنت بيرمات عن سيارتها الخارقة الجديدة GT بيستا وسط ترقب و توقعات بقدرة الشركة ممثلة في سيارتها الجديدة علي مقارعة عمالقة صناعة السيارات الخارقة في العالم مثل مكلارين و فيراري .

و قالت الشركة الأيطالية أن سيارتها الجديدة ستتواجد في الأسواق في النصف الأول من عام 2022 .

و تأتي بيرمات GT بيستا موديل 2022 بمحرك طولي ذو أربعة أسطوانات ، و بقدرة سوبر تشارجر بسعة 2000 سي سي ينتج قوة تتراوح ما بين 320 حصان الي 400 حصان مع عزام أقصي للدوران يصل الي 4501 نيوتن/متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون ست سرعات ، و تصل قدرة السيارة على التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة في زمن قدرة 4 .

و من الخارج ستتوفر بيرمات GT بيستا موديل 2022 بتصميم رياضي أنيق و مميز و جسم خفيف الوزن ليرفع قدرتها على الأنطلاق ، و يعطيها مرونة أكثر كما ستتوفر بجنوط رياضية بقياس 19 بوصة من نوع OZ Racing ، و بإطارات Pirelli DHB بقياس 245 / 645R18 في الأمام و 265 / 645R18 في الخلف .

و من الداخل ستأتي بيرمات GT بيستا موديل 2022 بمقصورة أمامية رياضية محدثة بالكامل و عجلة قيادة متعددة الوظائف تحتوى علي أزرار تحكم .

و لم تعلن بيرمات عن السعر الرسمي حتى الآن