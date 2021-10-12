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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

كام يا أسطى ؟.. 30 قرش ومقبلش بقشيش.. عندما اشتغل النابلسي سائق تاكسي

عندما اشتغل النابلسي
عندما اشتغل النابلسي سائق تاكسي

" كام يا أسطى ؟.. 30 قرش ومقبلش بقشيش " ثم يمد يده في جيبه وإذ بها تخرج بوعاء صغير يجبر من خلاله العميل أن يضع النقود المستحقة بداخله، فاندهش العميل وسأله عن سبب ذلك التصرف العجيب، فأجابه النابلسي بأن ذلك منعًا لانتشار الأمراض ليستمر في مهمته ويبدأ في تعقيم النقود بواسطة  رشها بمطهر ما، مشهد مر عليه قرابة الـ 63 عامًا، ولكنه كعادة الفنان العبقري عبد السلام النابلسي سابق لعصره دائمًا حيث يعتبر أول من تنبأ باقتحام الفيروسات اللعينة للكرة الأرضية، فكان أول من اتبع سبل الوقاية منها عن طريق مشاهده في فيلم " حبيب حياتي ".

فيلم حبيب حياتي

 ممدوح الذي جسد شخصيته الفنان عبد السلام النابلسي، شاب ثري مستهتر ومتهور يعيش حياته في عبث دائم معتمدًا على المال الذي يعطيه له والده، إلى أن ورث هذه التركة و أصبحت ملكه وحده ولكنه للأسف لم يتحمل المسؤولية، فبدلًا من أن يستثمر هذه التركة وينميها بالعمل قام بإهدارها وضياعها على صالات القمار والسهر ومراهنات سباقات الخيل، فما أن كان ناتج ذلك سوى قيام البنك بالحجز على جميع ممتلكاته وطرده من الفيلا التي يعيش بها وورثها عن والده، وما أن أفاق ممدوح من غيبوبته هذه باع خاتمه الثمين وقام بشراء سيارة أجرة للعمل عليها والبدء في حياة جديدة لا يشوبها الاستهتار والتهور.

فيلم حبيب حياتي

وكانت هذه السيارة الأجرة التي قام ممدوح بشرائها للعمل عليها، هي الأشهر فترة أربعينات وخمسينيات القرن الماضي حيث صنعتها الشركة الإيطالية العريقة فيات FIAT خصيصًا لتصبح سيارة اجرة فقط ، هذه الشركة ذات التاريخ العريق و التي تأسست في العام 1899 على يد الإيطالي جيوفاني أنييلي في مقرها الأساسي والأول لها  ببلدة تورينو الإيطالية، لذا قام بتسميتها بـ FIAT نسبة إلى موطنها الأصلي ، وتعني كلمة FIAT   FABBRICA ITALIANA AUTOMOBILI TORINO، أي مصنع السيارات الإيطالية ببلدة تورينو.

فيلم حبيب حياتي

قامت الشركة الإيطالية العريقة FIAT، بالبدء في صناعة خط انتاج السيارات الأجرة هذه بداية من العام 1939 ولمدة تسعة أعوام دون انقطاع رُغم سنوات الحرب التي لم تؤثر على إنتاج هذه السيارة، فأصدرت حوالي 52 ألف نسخة من السيارة BALILLA  أو الطراز FIAT 1100 AL ، حتى طرح آخر نسخة منه في العام 1948، واستمدت السيارة BALILLA  أو 1100 AL قوتها من محرك بسعة 1100 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 30 حصانًا.

فيلم حبيب حياتي

يُذكر أنه كان قد شارك الفنان الراحل عبد السلام النابلسي بطولة فيلم حبيب حياتي مجموعة من اهم نجوم الفن في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، يأتي من بينهم " صباح، أحمد رمزي، حسن فايق، زينات صدقي، حسن حامد، ناهد شريف، بدر نوفل، احمد لوكسر، سامية رشدي، إبراهيم حشمت، محمد صبيح، مطاوع عويس، عبد المنعم بسيوني " ومن تأليف عبد السلام النابلسي، وسيناريو وحوار عبد العزيز سلام، و إخراج نيازي مصطفى، وتم عرض فيلم حبيب حياتي لأول مرة بدور العرض السينمائية في 23 يونيو من العام 1985.

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