عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التنمية الحضارية: لا توجد محافظة بدون عشوائيات.. ونعمل على تطوير المناطق وأسمائها

لجنة الاسكان بالنواب
لجنة الاسكان بالنواب

قال خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن الأسماء لبعض المناطق العشوائية كانت تتسبب فى حرج المواطنين، متابعا:" مش عارف إزاى الناس اللى سبقونا كانوا بيختاروا أسماء تكسف الناس، على سبيل المثال تل العقارب، زرزارة، ويتم العمل مع التطوير على اختيار اسم مناسب يدعو للفخر لقاطنى هذه المناطق".

 

وتابع صديق:" الـ 27 محافظة لا يوجد محافظة خالية من العشوائيات، فى كل محافظة يوجد بها زرزارة، خطة التطوير شاملة، تخطيط عمرانى ومراعاة لآدمية الإنسان، الصرف الصحى، التلوث الصناعى من خلال تقنين أوضاع المصانع ويتم المتابعة مع وزارة البيئة".

 

جاء ذلك خلال  إجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة،اليوم الثلاثاء، لمناقشة إنجازات صندوق التنمية الحضارية (صندوق تطوير العشوائيات سابقا) والتعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات المنوط بتنفيذها، ورؤيته المستقبلية للقيام بالمهام والأنشطة المكلف بها.

 

واستطرد:" نستهدف حل أزمة المناطق غير المخططة بحلول عام 2030، وفيما يخص الأسواق العشوائية سيتم التعامل معها حسب الاحتياج بناء على دراسة لدينا، ومشروع 15 مايو تم عمل مخطط كامل حتى لا يكون هناك حل فردى من قبل المواطنين يفسد الجهود المبذولة وتم تغيير اسمها لزهور مايو.

وأضاف صديق، أن إنشاء نحو 500 ألف وحدة سكنية جديدة على مستوى المحافظات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، وذلك في إطار العمل على إيقاف النمو العشوائي للمباني داخل تلك المدن، بتكلفة 350 مليار جنيه من ضمن المشروعات العظيمة التى يتم تنفيذها فى هذا الملف.

وعلق النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان قائلا:" نشهد طفرة كبيرة فى ملف تطوير العشوائيات وما يجرى على الأرض يدعو للفخر ولا ينكر هذه الجهود الا جاحد.

مجلس النواب البيئة الصرف الصحى سكن كل المصريين مبادرة رئيس الجمهورية صندوق تطوير العشوائيات وحدة سكنية تطوير العشوائيات المناطق العشوائية وزارة البيئة رئيس الجمهورية

ترشيحاتنا

آخر سقا في مصر.. عم عبد الحميد يروي عطش الناس لأكثر من 50 عاما.. فيديو

طريقة قراءة سورة يس لقضاء الحوائج

مندوب فرنسا بالأمم المتحدة يثمن دور مصر في ملف غزة

ثلاثي المتوسط .. عوائد اقتصادية عظيمة للمستقبل السياحي بين مصر وقبرص واليونان

نشرة المنوعات| مغني راب يثير الجدل بسبب استعماله للذهب.. ونوستاليجا عن الكنبة

بعد اقترابها من المياه الإقليمية.. الجيش الباكستاني يتحرك ضد غواصة هندية |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل

بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بـ سجن ميتشو مدرب الزمالك الأسبق 3 سنوات

بالقانون.. زيادة 10% على الأجر الأساسي للعاملين بهذا النوع من الشركات

طلب غريب من ابنة أغنى رجل في العالم للزواج من المصري نائل نصار

بعد زلزال اليوم.. رئيس البحوث الفلكية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

تحرشوا بها.. سكان قرية يجبرون امرأة على خلع ملابسها ورد فعل صادم منها|فيديو

إيحاءات جنسية.. القصة الكاملة للتحرش بفتاة داخل محطة مترو السادات

وفاة نجل الفنان الراحل عبد المطلب في المغرب بعد صراع مع المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثانى بعد تحديثها

تفكك إثيوبيا.. أمريكا تحذر آبي أحمد من كارثة بسبب الحرب على تيجراي

انطلاق فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك «حارس الجنوب ــ 1»

فيديو

شيل إيدك وبطلوا شغل شيخ العرب.. هجوم عنيف على أحمد مجاهد في البرلمان

غاوي مشاكل.. لماذا لم يكمل محمد رمضان فقرته في مهرجان الجونة؟..فيديو جراف

فيديو جراف.. أحمد رزق.. لماذا انسحب الفنانون من فيلم ريش أثناء عرضه

من هو حبيب هند رستم الذي رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار من أجله

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ