التنمية الحضارية: لا توجد محافظة بدون عشوائيات.. ونعمل على تطوير المناطق وأسمائها

قال خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن الأسماء لبعض المناطق العشوائية كانت تتسبب فى حرج المواطنين، متابعا:" مش عارف إزاى الناس اللى سبقونا كانوا بيختاروا أسماء تكسف الناس، على سبيل المثال تل العقارب، زرزارة، ويتم العمل مع التطوير على اختيار اسم مناسب يدعو للفخر لقاطنى هذه المناطق".

وتابع صديق:" الـ 27 محافظة لا يوجد محافظة خالية من العشوائيات، فى كل محافظة يوجد بها زرزارة، خطة التطوير شاملة، تخطيط عمرانى ومراعاة لآدمية الإنسان، الصرف الصحى، التلوث الصناعى من خلال تقنين أوضاع المصانع ويتم المتابعة مع وزارة البيئة".

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة،اليوم الثلاثاء، لمناقشة إنجازات صندوق التنمية الحضارية (صندوق تطوير العشوائيات سابقا) والتعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات المنوط بتنفيذها، ورؤيته المستقبلية للقيام بالمهام والأنشطة المكلف بها.

واستطرد:" نستهدف حل أزمة المناطق غير المخططة بحلول عام 2030، وفيما يخص الأسواق العشوائية سيتم التعامل معها حسب الاحتياج بناء على دراسة لدينا، ومشروع 15 مايو تم عمل مخطط كامل حتى لا يكون هناك حل فردى من قبل المواطنين يفسد الجهود المبذولة وتم تغيير اسمها لزهور مايو.

وأضاف صديق، أن إنشاء نحو 500 ألف وحدة سكنية جديدة على مستوى المحافظات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، وذلك في إطار العمل على إيقاف النمو العشوائي للمباني داخل تلك المدن، بتكلفة 350 مليار جنيه من ضمن المشروعات العظيمة التى يتم تنفيذها فى هذا الملف.

وعلق النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان قائلا:" نشهد طفرة كبيرة فى ملف تطوير العشوائيات وما يجرى على الأرض يدعو للفخر ولا ينكر هذه الجهود الا جاحد.