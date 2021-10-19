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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. خالد النبوي في أحدث ظهور من مهرجان الجونة

صدى البلد

نشر الفنان خالد النبوي صورا جديدة في أحدث ظهور من مهرجان الجونة السينمائي للعرض الأول لفيلم “قمر 14” وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتب خالد النبوي معلقا على الصورة “من العرض الأول لفيلم قمر 14 فى مهرجان الجونة”.

 

فيلم "قمر 14"، بطولة النجوم" أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أمينة خليل، غادة عادل، أحمد مالك، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمد علاء، ليلى عز العرب، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد مهران، أحمد حاتم.

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نجوم الجونة

وأعلن مهرجان الجونة، حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي انطلقت الخميس الماضي، وتنتهي 22 أكتوبر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

ويتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراءجبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.

وقال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه لا يوجد مشاكل في الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، مؤكدا أن هذا العام سيكون هناك اتفاق مع وزارة الصحة لأن يكون هناك بروتوكول للعمل على تفادي المشاكل الصحية.

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