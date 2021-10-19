كندا ضيف الشرف.. كواليس افتتاح معرض فرانكفورت للكتاب 2021

افتتح معرض فرانكفورت للكتاب لعام 2021، اليوم، في ألمانيا في حضور كندا ضيف شرف للمعرض الذي يقام سنويا في مدينة فرانكفورت مع اختيار دولة سنويا للتكريم، وتستمر فعاليات المعرض من خلال عرض صناعة النشر والترويج لبيع حقوق النشر لمجموعة واسعة من الكتب للقراء من جميع أنحاء العالم.

كما سيقام الحدث المخصص "ليلة كندا في معرض فرانكفورت للكتاب 2021" في 20 أكتوبر، حيث ستعرض كندا أمسية محادثات المؤلفين والعروض الثقافية، بحضور الحاكم العام ، سيشمل الحدث عروضاً للمغني وكاتب الأغاني إيسكوي، وبطل العالم للرقص الطوق دالاس أركاند ، وإينوك سوبرانو ديانثا إدموندز، والموسيقي والفنان التشكيلي فيفيك شرايا.



يتناول المعرض قضية "التعددية الفردية" من خلال العديد من النقاط البارزة التي تعرض المواهب الأدبية والفنون والثقافة والمناظر الطبيعية الكندية، ووفقا لموقع "ياهو نيوز" الإخباري، يتضمن المعرض الحضور الكندي كضيف شرف من خلال تجسيد التنوع الكندي وثقافتها.



شارك في المعرض وفد مكون من 58 كاتبا ورساما منذ عام 2019، فيما سيحضر 8 وفود مكونة من 8 أشخاص هذا العام في خمس لجان وهم مايكل كرامي ، وميشيل جان ، وداني لافرير ، وكاثرين مافريكاكيس ، وبول سيسيكاسيس ، وفيفيك شرايا ، وكيم ثوي ، ونانسي فو.

ويتناول المعرض هذه القضايا، السيدات الرائدات في الأدب الكندي، رسم خرائط كندا، الشعر على المسرح الرئيسي، الحفاظ على اللغات والثقافة وحمايتها، الجرأة الكندية لأدب الأطفال، مع تخصيص جناح كندي لتسليط الضوء على مؤلفي صناعة النشر والمبدعين الكنديين.



ولأول مرة في تاريخ معرض فرانكفورت للكتاب، ستقدم دولة ضيف الشرف جناحًا افتراضيًا للمشاركين غير القادرين على الانضمام إلى الحدث، سيكون الجناح الافتراضي متاحًا عبر الإنترنت وسيقدم للزوار تجارب تعرض الأدب والثقافة.



ويستضيف حفل الافتتاح الرسمي يورجن بوس ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فرانكفورتر بوشميسي، وكارين شميدت فريديريتش، وتمثل كندا في هذا الحدث ماري سيمون ، الحاكم العام لكندا، مع إلقاء الملاحظات من قبل المؤلفين الكنديين ، ويتضمن الحفل أيضًا أداءً حيًا أوبرالي والذي سيتم بثه على الهواء مباشرة على موقع الويب فرانكفورتر بوشميسي.