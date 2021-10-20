لا يشكل تهديدًا.. تفاصيل جديدة عن الطرد المشبوه بمطار مانشستر

أعلن متحدث باسم مطار مانشستر البريطاني، أن تحقيقات الشرطة بشأن الطرد المشبوه أكدت أنه لا يشكل أي تهديد أمني.

وحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز"، قال المطار إن المبنى 2 في مطار مانشستر لا يوجد به أي تهديد أمني، بعد العثور على طرد مشبوه.

ومن المقرر أن يتم إعادة فتح المبنى 2 ورفع كل الإجراءات الوقائية والأمنية في المطار.

يُذكر أنه تم إجلاء الركاب والموظفين من المبنى رقم 2 بمطار مانشستر بعد تقارير عن العثور على طرد مشبوه.

وقال رجل إن شقيقته وعائلتها قد تم إجلائهم من المبنى إلى مكان آخر، فيما أكد راكب أنه تم إخلاء المبنى رقم 2 بالمطار، لكنه أشار إلى أنه لم يتم تقديم أي معلومات حول سبب الإخلاء.

وتم استدعاء الشرطة إلى المبنى رقم 2 بمطار مانشستر في حوالي الساعة 3.20 أمس الثلاثاء، بعد تقرير عن العثور على "طرد مشبوه".

وقال متحدث باسم شرطة مانشستر إنه تم إخلاء المبنى ووضع طوق أمني كإجراء وقائي، كما أكد متحدث باسم مطار مانشستر أنه تم إخلاء المبنى رقم 2، لافتا إلى أن الرحلات الجوية التي كان من المقرر أن تعمل داخل وخارج المبنى سيتم على الأرجح تحويلها إلى المبنى رقم 1 نتيجة للحادث.