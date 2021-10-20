أحمد السقا يكشف بالتفاصيل أصعب المواقف التي واجهته في فيلم الجزيرة|فيديو

كشف الفنان أحمد السقا، عن أصعب المواقف التي واجهها أثناء تصوير أحد المشاهد من فيلم الجزيرة عام 2007.

وقال أحمد السقا: " في السينما لا يمكن استخدام الطلقات الحقيقية لأنها تظهر في التصوير كنقطة سوداء، فنعمد إلى استخدام طلقات أخرى اسمها "سبارك" وهي عبارة عن بندقية قائمة على ضغط الهواء وعند إطلاقها تصطدم في الحائط محدثة نوعاً من أنواع الشرار ولها مسافة مؤثرة عند تصويبها".



وتابع الفنان أحمد السقا، أن "المسافة كانت قريبة جداً بيني وبين من قام بإطلاق الرصاصة وكنت واقفا على بيت مبني من الطوب النيء، وكنت مختبئاً وراء الحائط واثناء ركض آسر ياسين وخروجي من خلف الحائط تلقيت الرصاصة فأصابت عيني اليسرى وأنفي وتسبب ذلك فى فقدان عيني اليسرى وذلك أثناء تصوير فيلم "الجزيرة 1".



أكمل احمد السقا، أنه : "وقتها ماكنش فيه طيران وقالوا لازم يرجع مصر، ومن رحمة ربنا كانت فيه طائرة قادمة من الولايات المتحدة هبطت اضطرارياً في الأقصر بسبب سوء الأحوال الجوية ركبت فيها ".



واستطرد : " تزامن هذا الحادث مع انعقاد مؤتمر طبي دولي لكبير جراحي العيون في الإسكندرية، وأثناء نقلي للمستشفى علمت بعدم وجود جراحين في القاهرة في ذلك اليوم".



أكمل : " كان الطبيب وقتها في حداد على والدته التي ماتت منذ أربعين يوماً وبعد مناشدات له جه عشان يبص عليها صرخ .. ووقعت على إقرار بالموافقة على تركيب عين زجاجية للمحافظة على الوجه والشكل الجمالي للجسم ".



وكشف أنه قبيل دخوله لغرفة العمليات ناشد الطبيب قائلاً : ارجوك حاول تسيبها مكانها حتى لو مش هشوف بيها تاني .. ويشاء ربنا أن أني عملت العملية مانجحتش بنسبة 100% بس شايف بيها نور وألوان وبعوض بالعين اليمنى وجالي بعد الافاقة من " البنج " قال لي الدكتور حازم ياسين نجيت بأعجوبة اللي عمل العملية دي ربنا مش أنا ".



واكمل احمد السقا، أنه :" بعد 8 شهور بدات عيني "تشعر" وأشوف تدريجياً ....أي شغل فيه " ريسك “ ولو اي شغل قدام حب الناس وده التمن، وأنا موافق وراضي بيه الحمد لله”.