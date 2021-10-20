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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الساحر البرازيلي في باريس.. نيمار بصحبة رونالدينو

رونالدينو ونيمار
رونالدينو ونيمار

شارك البرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان، متابعيه صورة جديدة له عبر حسابة  بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .

 

وظهر النجم البرازيلي في الصورة برفقة  رونالدينو نجم برشلونة السابق وعلق عليها: الساحر البرازيلي في باريس تشرفت بلقائك".


وفاز باريس سان جيرمان على ضيفه لايبزيج بثلاثية لهدفين، في مباراة مثيرة، امس الثلاثاء، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

 
ويدين العملاق الباريسي بالفوز لنجميه كيليان مبابي وليونيل ميسي اللذين سجلا الأهداف الثلاثة في الدقائق 9 و67 و74، بينما سجل أندريه سيلفا ونوردي موكيلي هدفي الديوك في الدقيقتين 28 و57.

 
ورفع بي إس جي رصيده إلى 7 نقاط، ليستعيد صدارة المجموعة، خلفه مانشستر سيتي 6 نقاط، وكلوب بروج 4 نقاط، بينما بقى لايبزيج بلا رصيد بعد خسارته الثالثة على التوالي.

 

IMG_٢٠٢١١٠٢٠_٠٢٣٩٤١
IMG_٢٠٢١١٠٢٠_٠٢٣٩٤١
نيمار دا سيلفا باريس سان جيرمان الفرنسي الساحر البرازيلي في باريس نيمار بصحبة رونالدينو دوري ابطال أوروبا

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