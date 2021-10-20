الصلح خير| محمد رمضان صالح نمبر تو.. وأحمد الفيشاوي ينكر الخلاف

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الفترة القليلة الماضية بعد ظهور الفنان محمد رمضان والفنان أحمد الفيشاوي ، في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وإعلان الصلح بينهما بعد فترة طويلة من الخلاف واشتعال الصراع.

ونرصد فى السطور التالية تفاصيل أزمة محمد رمضان وأحمد الفيشاوى ، من الخلاف إلى الصلح في مهرجان الجونة السينمائي.

بداية الأزمة

اشتعلت نيران الحرب بين الفنان محمد رمضان وأحمد الفيشاوي وزوجته منذ أواخر العام الماضي، وكان سبب إشعال فتيل الأزمة زوجة الفيشاوي بعد تعليقها المسيء لمحمد رمضان.

وتعود الأزمة حينما ردت زوجة أحمد الفيشاوي على تعليق أحد أصدقائها، بعد ظهورها بسيارة فارهة طراز (مرسيدس - E CALSS COUPE)، وسعرها 2 مليون و600 ألف جنيه، التي أثارت بها الجدل.

وكتبت زوجة الفيشاوي الصغير في ردها، تلميحًا مباشرًا على الفنان محمد رمضان، إذ قالت: «زعلانه جدا جدا لاني ضد فكرة الاستعراض بحاجاتك وتفضل تتمادى لحد ما الحكاية بتبقي مرض.. زي ما بيحصل مع فنانين كتير الايام دي...اه بين حاجتك وانبسط بس مش لازم تقرف الناس ليل نهار انك (نمبر زفت وان)»، وهو الشعار الذي يرفعه «رمضان» دائمًا.

وتابعت زوجة الفيشاوي قائلة: «حرام فيه ناس لما بتشوف حد بيعمل كده بتتعقد وممكن تعمل اي حاجه عشان أسلوب الضغط النفسي للاستعراض بيخلي الناس عاوزه تكون كده ب اي طريقه وده خطر جدا».



أغنية نمبر 2

اعلن الفيشاوى عن تسجيل أغنية بعنوان "نمبر 2"، وهو الأمر الذى سخر منه الأسطورة، ولم ينته الخلاف عن هذا الحل، بل استمر حتى أعلن رمضان عن أغنيته الجديدة "الدبابة"، والتى يوجه فيها رسالة قوية للفيشاوى.



رد محمد رمضان

حل الفنان محمد رمضان ضيفًا على برنامج theinsider بالعربي، على تلفزيون دبي، للحديث عن أعماله الفنية، وبعض القضايا المتعلقة بشأنه، والتي أثيرت في الفترة الأخيرة. وخلال الحلقة، رد محمد رمضان، على سؤال المذيع حول رد فعله من أغنية الفنان أحمد الفيشاوي، التي يحضر لها وتحمل اسم «نمبر 2»، وهل يراها «رمضان» سخرية، من مقولته، وأغنيته الشهيرة «نمبر وان» التي يظل يرددها دائمًا. وعلق محمد رمضان، على سخرية أحمد الفيشاوي، قائلًا: «مفيش حد يعرف يتريق على نمبر 1.. نمبر وان هو حلم كل شخص فى الحياة، وكل إنسان فى أى مكان فى العالم، ما نقدرش نتريق على نمبر 1».وأضاف "رمضان" خلال لقائه فى برنامج "The insider": «بقول للفيشاوى ربنا يوفقك وإن شاء الله نمبر 2 تبقى نمبر 2، الأغنية اسمها نمبر 2، وده اعتراف رسمى للعالم كله».

رمضان يستفز الفيشاوى

أشعل محمد رمضان من جديد الخلاف مع أحمد الفيشاوى وكشف عن فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، يعلن فيه عن أغنيته الجديدة "الدبابة"، ويقول فيها: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

رد قوى من الفيشاوى



الفيديو الذى نشره محمد رمضان أغضب الفيشاوى الذى قرر الرد وذلك عبر برنامج ET بالعربى فى تسجيل صوتى قائلا: "أنا في الاستوديو وأسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقي على اللي قاله محمد رمضان: "أنا مش هقبل اعتذارك".

الفيشاوى يطرح كليب نمبر 2

طرح الفنان احمد الفيشاوى اغنيته الجديدة "نمبر2" وظهر الفيشاوى يضرب شخصا اسمر اللون يقود سيارة فيرارى ويطرحه ارضا فى اشارة منه للفنان محمد رمضان لتشتعل نيران الازمة بينهما من جديد.

رد محمد رمضان

رد محمد رمضان، على نظيره الفنان، أحمد الفيشاوي، بعد طرح أغنيته "نمبر 2"، والتي يسخر فيها الفيشاوي من رمضان ويوجه انتقادات له.

وشارك رمضان مقطع فيديو له، عبر حسابه على موقع “إنستجرام ” ظهر فيه وهو برفقة فتاتين تقفان خلفه، مصحوبا بمقطع من إحدى أغانيه يقول فيه: "عملت بيكم شو، أسيبكوا لأ نو... رقم 1 مش 2".

زوجة أحمد الفيشاوي تهاجم محمد رمضان

في شهر أبريل 2021، هاجمت نادية الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، الفنان محمد رمضان بعد أن كشف مصمم ازياءه ازمته معه ورفضه دفع اموال ملابس اخذها منه.

وكتبت نادية الكامل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “ما تدفع يا نجم تمن الهدوم اللي خدتها .. وخليت مدير اعمالك ميردش علي الراجل الترزي سنتين ولما جه عندك عاملوه بطريقه بايخه .. كنت ادفع احسن من الفضيحه دي.. ادفع تمن الـ ٤ سديري والـ ٣ بدل والا هو كل شويه فالح بس تقولنا وغنيتهالنا كمان ان كل هدومك فيرساتشي فيرساتشي وانت بتقلدهم ومخيط نص هدومك عند الترزيه وفاكرنا عبط ومنعرفش الاصلي من المضروب”.

الصلح بين محمد رمضان وأحمد الفيشاوي

شهدت فعاليات الدورة الخامس لمرجان الجونة السينمائي، الصلح بين أحمد الفيشاوي ، و محمد رمضان ، حيث تواجد احمد الفيشاوى فى المهرجان من اجل حضور عرضه فيلمه “قمر 14”، وخلال اجتماعه مع عدد من الفنانين قام محمد رمضان بمقابلته وانتهى الامر بالتصالح بينهما.

كواليس جلسة الصلح

كشف المنتج سيف عريبي تفاصيل الصلح بين الفنان محمد رمضان وأحمد الفيشاوي بعدما نشر على صفحته الرسمية على انستجرام صورهما سويا بأحد الفنادق خلال حضورهم فعاليات مهرجان الجونة.

وقال المنتح سيف عريبي في تصريحات ل"صدى البلد" ": كنا نحلس في الفندق ورمضان بالغرفة فطلبت من المخرج حسام الحسيني أن يأتي بمحمد رمضان ليجلس معنا وفور دخوله على الفيشاوي اخذوا بعضهما بالأحضان وتبادلوا الكلمات بينهم فالفيشاوي كان يقول مازحا أنا نمبر 2 ورمضان يرد عليه نمبر وان.

وتابع": بعدها قمنا بتشغيل الأغنيتين ورقصنا عليهما سويا، واتفقا على تحضير عمل بينهما خلال الفترة القادمة .

وكان محمد رمضان قد نشر صور جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام من داخل طائرته الخاصة.

وعلق محمد رمضان علي الصور قائلا:" في البداية كنت بسافر بقطر درجة تالتة إسكندرية علشان اعرض مسرحيتي وكنت انا واصحابي نشرب حاجة ساقعة في القطر ونحكي ونضحك ومبسوطين .. والله لو خيرتوني بين راحة بال زمان ودلوقتي أكيد هختار #دلوقتي بضحك اكتر ومرتاح اكتر الحمد لله ".

أحمد الفيشاوي ينكر الخلاف

وخلال المؤتمر الصحفي لفيلم قمر 14 - ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي - تواجد أبطال وصناع العمل وهم أحمد الفيشاوي، خالد انور، ياسمين رئيس وزوجها.

وعند دخول أحمد الفيشاوي إلي القاعة داعبة أحد الحاضرين قائلا "نمبر وان" فرد عليه "نمبر ٢"، وتم توجيه سؤال له هل بالفعل تم الصلح مع الفنان محمد رمضان فرد قائلا": عمرنا ماكنا متخانقين"