نشرة مرور الجيزة.. كثافات على كوبرى أكتوبر وشارع الهرم

ينشر صدى البلد حركة مرور السيارات الصباحية اليوم الأربعاء، على الطرق والمحاور والميادين الرئيسية في الجيزة.

ويشهد شارع الهرم كثافات مرورية مرتفعة من مناطق الطالبية وحتى كوبري الجيزة في القادم من المريوطية باتجاه ميدان الجيزة، مع استقرار حركة مرور السيارات في القادم من ميدان الجيزة باتجاه المريوطية.

كما ترتفع حركة مرور السيارات في شارع فيصل من مناطق مدكور وحتى كوبري فيصل المعدني للقادم من مناطق المريوطية باتجاه وسط الجيزة.

أيضا يشهد شارع السودان كثافات مرورية مرتفعة بمحيط جامعة القاهرة، مع ارتفاع حركة مرور السيارات في شارع أحمد زويل ومحيط بوابة كلية الهندسة.

وتستقر حركة مرور السيارات على كورنيش النيل بشارع البحر الأعظم، مع ظهور بطء في حركة المرور في شارع النيل السياحي، ومناطق كورنيش العجوزة وإمبابة.

كذلك تظهر كثافات مرورية على كوبري 6 أكتوبر للقادم من المهندسين والدقي باتجاه مناطق القاهرة.

ويشهد محور صفط اللبن كثافات مرورية مرتفعة للقادم من الطريق الدائري باتجاه جامعة القاهرة.

بينما يشهد محور 26 يوليو بطء في حركة مرور السيارات أعلى مناطق ميدان لبنان للقادم من الطريق الدائري باتجاه المهندسين والزمالك.

ويشهد شارع جامعة الدول العربية استقرارا في حركة مرور السيارات بالاتجاهين، مع بطء الحركة في شارع البطل أحمد عبدالعزيز.

ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بـ خدمات مرورية على أغلب الشوارع والميادين الهامة والرئيسية وذلك لتيسير حركة السيارات، وكذلك منع انتظار السيارات في الأماكن غير المصرح فيها بذلك.

"أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة"

ويأتى فى مقدمة خدمات الطوارئ، ارقام الإدارة العامة للمرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

- رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258

- رقم مرور أكتوبر 38355532