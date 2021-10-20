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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نضحك وندمع.. كريم محمود عبد العزيز يعلق على فقرة الراحل سمير غانم بحفل افتتاح مهرجان الجونة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

علق الفنان كريم محمود عبد العزيز على الفقرة الفنية الخاصة بالراحل سمير غانم التي عرضت في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي تنتهي فعالياته ٢٢، ومن الشهر الجاري.

 

 وقال "كريم": ما حدث كان يجب أن يحدث فسمير غانم نجم كبير جدا، وأصابني حالة غريبة حينما حدث العرض الخاص بفقرة فطوطة، فكنت أضحك وعنينا تدمع، لأن سمير غانم داخلنا ويجب أن يكرم في كل المحافل".

 

وعلى جانب آخر كان قد علق الفنان كريم محمود عبد العزيز، على حادث الحريق الذي اندلع  بمهرجان الجونة السينمائي وأكد أنه لم يؤثر على المهرجان.


وعلق خلال لقائه ببرنامج «سبوت لايت»، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، على الحريق مازحًا: «حادث إيه؟ محصلش حاجة.. مفيش حاجة».


وأوضح كريم محمود عبدالعزيز أن مهرجان الجونة أصبح من أكبر المهرجانات الدولية بالوطن العربي، معلقًا: «حاجة تشرف ومتحمس لمشاهدة كل الأفلام المصرية».

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