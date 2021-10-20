إعلام عين شمس يشارك في مبادرة «كويكب مصر» بفيلم «الرحلة»

يُشارك وفد طلابي من قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، في مبادرة "كويكب مصر" التي أطلقتها وكالة الفضاء المصرية، برئاسة الأستاذ دكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي للوكالة لطلاب كليات وأقسام الإعلام بالجامعات المصرية المختلفة لنشر ثقافة الفضاء، عن طريق إعداد أفلام تسجيلية وحملات دعائية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية.

ويعد طلاب قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب فيلما بعنوان “الرحلة” عن مكتب التايكو بوكالة الفضاء المصرية، والذي يضم ثلاثة مكاتب متخصصة: مكتب نقل التكنولوجيا، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب دعم المنح والتعاون الدولي، وذلك بهدف دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوچيا والبحث عن الأفكار الجديدة ورعاية أصحابها، بالإضافة إلى توفير البيئة المناسبة لهم.

ويُشارك فى صُنع الفيلم مجموعة من طلاب قسم الإعلام: يوسف عمرو، يحيى أحمد، مريم إسماعيل، نور عفيفي، رنا يحيى، روان بهجات، لميس هشام، أمنية أبو الخير، أميرة بدوي.

يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ دكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ دكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ دكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب، والأستاذ دكتور هبة شاهين، رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام، وإشراف الأستاذة نسمة محمد، المدرس المساعد بالقسم، والأستاذة إسراء محمد رمضان، المعيدة بالقسم.