عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| فيسبوك تعتزم تغيير اسمها لهذا السبب.. فيفو تكشف النقاب عن هاتفي T1 وT1x بمواصفات متطورة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة الفيديوهات والصور من فيسبوك إلى إنستجرام.. اعرفها

تختبر شركة فيسبوك Facebook، ميزة جديدة من شأنها أن تسمح للمستخدمين على نظامها الأساسي بنشر مشاركاتهم بما في ذلك الصور أو مقاطع الفيديو من فيسبوك إلى إنستجرام.

 

الإعلان الرسمي عن هاتفي ريلمي Realme GT Neo 2T وRealme Q3s

عقدت شركة ريلمي Realme، حدث إطلاق منتجات جديدة في الصين أمس، حيث قدمت هواتفها الرائدة GT Neo 2T وRealme Q3s، جنبا إلى جنب مع الساعة الذكية Realme T1 smartwatch.

 

بسعر مفاجأة.. إطلاق هاتف iQOO Z5x بمعالج Dimensity 900

أعلنت شركة iQOO، رسميا عن أحدث هواتفها تحت اسم iQOO Z5x، والذي يأتي بمواصفات متميزة ورائعة ضمن هواتف الفئة المتوسطة، من بينها كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل.

 

حقيقة اعتزام فيسبوك تغيير اسمها باسم جديد

أفاد موقع "ذا فيرج" التقني، بأن فيسبوك تعتزم تغيير اسم شركتها الأسبوع المقبل، ليعكس تركيزه على إنشاء وتطوير العالم الرقمي ميتافيرس metaverse، نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر.

 

فيفو تكشف النقاب عن هاتفي T1 وT1x بمواصفات متطورة وسعر مناسب

أعلنت شركة فيفو، رسميا عن هواتفها الذكية T1 و T1x، والتي تمتاز بكاميرات 64 ميجابكسل وبطاريات كبيرة، وذلك بعد ساعات من الإعلان الرسمي عن هاتف iQOO Z5x التابع للعلامة المستقلة iQOO.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا Facebook صدى البلد

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا| جوجل تطلق سلسلة هواتف Google Pixel 6.. الإعلان الرسمي عن نظام التشغيل أندرويد 12

أخبار التكنولوجيا.. تيك توك يصيب المراهقات بمرض خطير.. وقراصنة صينيون يخترقون iPhone 13 Pro في 15 ثانية

أخبار التكنولوجيا | إطلاق لاب توب MacBook Pro بمعالجات جديدة.. وسعر ومواصفات 3 AirPods

أخبار التكنولوجيا | رسميا فيفو تطلق هاتفها Vivo S10.. وآبل تمنع فيسبوك من تتبع المستخدمين

ترشيحاتنا

أمريكا تعاني من عجز بالسلع.. واشنطن تستعد لنشر الحرس الوطني لمواجهة الأزمة

الزراعة تفوز بجائزتين من جوائز مصر للتميز الحكومي

رئيس الفيفا يرد على سؤال لـ"صدى البلد" حول نظام التصفيات في المقترح الجديد لكأس العالم

مفتي الجمهورية: نصر أكتوبر فخر في تاريخ الأمتين العربية والإسلامية

مخرج فيلم ريش يحصد جائزة أفضل موهبة عربية من مهرجان الجونة السينمائي

الحديدي: محبة النبي يتمايز بها الناس عند ربهم يوم القيامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كل الركاب ماتوا.. تفاصيل دهس تريلا لـ ميكروباص على الدائري الأوسطي |صور

اللقطات الأولى للحادث المرعب.. تريلا تقتل 17 شخصا على الدائري الأوسطي.. صور

النيابة العامة تأمر بإحالة سارقيْ هاتف "صحفي" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة

تفاصيل تعرض بشرى لحادث انقلاب سيارة في الجونة.. صور

الطريق إلى المونديال.. كيروش يفاجئ اللاعبين المحليين بقرار جديد

مفاجأة مدوية.. استبعاد فرج عامر ومحمد مجاهد من انتخابات سموحة

تعليق قوي من ميدو على قرار مركز التسوية بوقف تنفيذ عقوبة شيكابالا

بالمستندات .. مركز التسوية والتحكيم يوقف عقوبة شيكابالا وصدى البلد يكشف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق فعاليات التدريب "حماة الصداقة - 5" بمشاركة قوات المظلات المصرية والروسية

صدق أو لاتصدق.. محاكمة ألمانية بعمر 96 سنة لقتلها 11 ألف ضحية أيام هتلر

كذب كلامه السابق.. لماذا تراجع المحلل الشرعي عن تصريحاته السابقة؟

الهداف التاريخي للريدز.. كيف حطم محمد صلاح أسطورة جيرارد ودمر أتليتكو مدريد؟

فيديو

صعدوا فوق المقاعد.. طلاب يتراقصون داخل الفصل بمدرسة في المنوفية

أشعل مواقع التواصل.. ماذا فعل سعودي مع العاملين في الحرم المكي.. فيديو جراف

ما سر تألق محمد صلاح في إنجلترا؟ عمدة نجريج يرد.. فيديو

نمبر وان انتصر.. محمد رمضان ينهي خلافاته مع الفنانين في الجونة

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

اﻟﻤﺰﻳﺪ