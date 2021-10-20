أخبار التكنولوجيا| فيسبوك تعتزم تغيير اسمها لهذا السبب.. فيفو تكشف النقاب عن هاتفي T1 وT1x بمواصفات متطورة

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة الفيديوهات والصور من فيسبوك إلى إنستجرام.. اعرفها

تختبر شركة فيسبوك Facebook، ميزة جديدة من شأنها أن تسمح للمستخدمين على نظامها الأساسي بنشر مشاركاتهم بما في ذلك الصور أو مقاطع الفيديو من فيسبوك إلى إنستجرام.

الإعلان الرسمي عن هاتفي ريلمي Realme GT Neo 2T وRealme Q3s

عقدت شركة ريلمي Realme، حدث إطلاق منتجات جديدة في الصين أمس، حيث قدمت هواتفها الرائدة GT Neo 2T وRealme Q3s، جنبا إلى جنب مع الساعة الذكية Realme T1 smartwatch.

أعلنت شركة iQOO، رسميا عن أحدث هواتفها تحت اسم iQOO Z5x، والذي يأتي بمواصفات متميزة ورائعة ضمن هواتف الفئة المتوسطة، من بينها كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل.

أفاد موقع "ذا فيرج" التقني، بأن فيسبوك تعتزم تغيير اسم شركتها الأسبوع المقبل، ليعكس تركيزه على إنشاء وتطوير العالم الرقمي ميتافيرس metaverse، نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر.

فيفو تكشف النقاب عن هاتفي T1 وT1x بمواصفات متطورة وسعر مناسب

أعلنت شركة فيفو، رسميا عن هواتفها الذكية T1 و T1x، والتي تمتاز بكاميرات 64 ميجابكسل وبطاريات كبيرة، وذلك بعد ساعات من الإعلان الرسمي عن هاتف iQOO Z5x التابع للعلامة المستقلة iQOO.