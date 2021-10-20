ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة الفيديوهات والصور من فيسبوك إلى إنستجرام.. اعرفها

تختبر شركة فيسبوك Facebook، ميزة جديدة من شأنها أن تسمح للمستخدمين على نظامها الأساسي بنشر مشاركاتهم بما في ذلك الصور أو مقاطع الفيديو من فيسبوك إلى إنستجرام.

وبحسب ما ذكره موقع "telecom"، أشارت عملاقة التواصل الاجتماعي، إلى أن ميزة المشاركة الجديدة يتم اختبارها على مستوي العالم لمجموعة صغيرة من الأشخاص الذين لديهم ملفات تعريف على فيسبوك مرتبطة بحساب شخصي أو منشئ أو تجاري على موقع إنستجرام التابع للشركة.

فيسبوك يختبر ميزة جديدة لنشر مشاركات المستخدمين عبر إنستجرام

ووفقا لما ذكره موقع TechCrunch، تسمح الشركة الأمريكية لمستخدميها بالنشر المتقاطع لمنشورات القصص ومقاطع ريلز الخاصة بهم على إنستجرام على فيسبوك.

وعند توفرها، يمكن للمستخدمين رؤية الميزة في مربع النشر بتطبيق فيسبوك، حيث يظهر زر النشر أو إيقاف النشر الفوري لتدوينات المستخدمين على إنستجرام.

وعند النقر عليه، سيتم نقل المستخدم إلى شاشة جديدة حيث يمكن للمرء اختيار مشاركة المنشور على فيسبوك مع حساب على إنستجرام المتصل أيضا.



ووفقا للتقرير، سيتمكن المستخدمون من نشر صور فردية على إنستجرام أو مقاطع فيديو فردية أو ألبومات صور متعددة تصل إلى 10 صور.

وفي الوقت الحالي، لا تدعم ميزة المشاركة فيسبوك الجديدة، التنسيقات الأخرى مثل ملفات GIF واستطلاعات الرأي وألبومات الصور التي تحتوي على أكثر من 10 صور غير مؤهلة للنشر المشترك.

وفي وقت سابق، قام فيسبوك بدمج رسائل إنستجرام المباشرة (DM) مع تطبيق ماسنجر حيث يمكن لمستخدمي موقع مشاركة الصور إرسال رسائل إلى جهات الاتصال على فيسبوك ماسنجر دون مغادرة التطبيق والعكس صحيح.