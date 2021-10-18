بعد جمعها بيانات صورك.. آبل تمنع فيسبوك من تتبعك بهذه الطريقة

كشفت تقارير مؤخرا، أن تطبيق فيسبوك يجمع الكثير من بيانات مستخدميه سواء من مستخدمي هواتف آيفون أو هواتف أندرويد، الأمر الذى دفع شركة آبل الأمريكية لإطلاق عدد الأدوات والميزات التي يمكنها إيقاف نشاط فيسبوك.



وبحسب موقع AsumeTech فإن آبل استطاعت تقييد فيسبوك من خلال التحكم بإعدادات أفضل للخصوصية، لحماية بيانات مستخدمى هواتف آيفون من تتيع فيسبوك لهم.



وتشير البيانات إلى أن فيسبوك تجمع بيانات الصور الخاصة بهواتف آيفون عند التقاط الصور بما فيها بيانات الموقع والوقت الذى تم فيه التقاط الصور وغيرها.



ولا يقوم فيسبوك بحذف هذه البيانات تمامًا ، بل يقوم فقط بحذفها من صورتك وتخزينها في مكان آخر لاستخدامها لاستهداف الإعلانات المصممة خصيصًا لك.



كيفية منع تتبع فيسبوك لبيانات الصور على هواتف آيفون

ومع تحديث آبل الجديد iOS 15 ، يمكنك إزالة هذه البيانات من صورة واحدة بدلاً من إزالتها من جميع الصور.

كما يمكنك القيام بذلك عن طريق الانتقال إلى ألبوم الصور الخاص بك ثم الضغط على علامة iثم تسجيل الدخول في الشريط الموجود في الأسفل .

ويجب حذف البيانات التي تريدها أو تغييرها في موضع من اختيارك.

كما يجب أن تكون حريصًا في حماية بيانات الموقع الخاصة بصورك ، لأنه يمكنك تسهيل الوصول إلى موقعك ومعرفة مكانك.

ينطبق هذا على جميع التطبيقات الموجودة على هاتفك الآيفون وليس تطبيق فيسبوك فقط.

