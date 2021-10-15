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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خلي بالك.. فيسبوك تعمل على نظام يسجل كل ما تفعله بالصوت والصورة

خلي بالك.. فيسبوك
خلي بالك.. فيسبوك تعمل على نظام يسجل كل ما تفعله

تسمع بين الحين و الآخر أن عملاق التواصل الاجتماعي فى العالم “فيسبوك”، يسمع ويرى ما نبحث أو نتحدث عنه، لمن هل خطر ببالك أن المنصة الأشهر تجهز لإستخدام  أنظمة ذكاء صناعي جديدة ترى و تسمع كل ما تفعله.

و بحسب موقع “ ذا فيرح”، تنفق شركة فيسبوك كل ما هو غالى و نفيس علي الواقع المعزز، لذلك كان القرار بتتبع أنشطة مستخدمي فيسبوك لتوفير منتجات مناسبة لهم.

و تتم عملية تطوير أنظمة التحليل لحياة الأشخاص، باستخدام كل ما يرونه ويفعلونه ويسمعونه، لمساعدتهم في المهام اليومية.

 

تحدثت عالمة أبحاث الذكاء الصناعي في فيسبوك “كريستين جرومان”:"عن التخطيط المستمر من أجل الواقع المعزز..نرغب أن نستطيع فعل ذلك..سنستفيد من هذه الأبحاث".

بينما لم تكشف جرومان عن آثار هذه التقنيات على الخصوصية وحماية سرية معلومات المستخدمين.

فيسبوك التواصل الاجتماعي شركة فيسبوك الذكاء الصناعي في فيسبوك الخصوصية

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