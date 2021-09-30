عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خلال 24 ساعة فقط.. ريلمي تبيع 100 ألف نسخة من هذا الهاتف

فى 24 ساعة فقط..ريلمي
فى 24 ساعة فقط..ريلمي تبيع 100 ألف نسخة من هذا الهاتف

استطاعت شركة “ريلمي” الصينية التابعة لعلامة “أوبو” تحقيق مبيعات تجاوزت 100 ألف نسخة من هاتفها الجديد Realme GT Neo2.

و حسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، باعت علامة ريلمي فور اتاحتها الهاتف للبيع “اونلاين” أكثر من 100 ألف نسخة في اليوم الأول فقط من طرحه، عبر الموقع الرسمي لها بالصين.

 

أبرزها المعالج القوي.. أفضل مميزات هاتف Realme V11s من ريلمي

ريلمي تكشف عن هواتف سلسلة Realme Narzo منخفضة التكلفة.. سعر ومواصفات

 

ريلمي باعت 100 ألف وحدة من هاتفها الرائد Realme GT Neo2

لتحتفل  بهذا الرقم الكبير من خلال حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي “سوشيال ميديا”.

وكشفت “ريلمي” عن إمكانية الحصول على الهاتف من خلال المنافذ الرسمية، لمن أخفقوا في الحصول على نسخة من الهاتف “أونلاين”، حيث تركت مخزون محدود لتلبية ذلك.

جدير بالذكر أن هاتف Realme GT Neo2، يأتي بشاشة مثقبة من نوع AMOLED، بقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض Full HD+، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا مع كاميرا ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل، و8 ميجابكسل، و2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية داخل نوتش أعلى الزاوية اليسرى من الهاتف بدقة 16 ميجابكسل.


ومزود بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 870، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت وبطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، وتدعى الشركة أن التقنية تشحن الجهاز من 0 إلى 100٪ في غصون 36 دقيقة، و متاح بثلاثة ألوان هي الأزرق المتدرج والأسود والأخضر، مقابل سعر 370 دولارا أمريكيا.

ريلمي أوبو Realme GT Neo2 منصات التواصل الاجتماعى الصين

موضوعات متعلقة

Tik Tok تصل لأكثر من مليار مستخدم شهريا

شاومي تطلق هاتفها الجديد Xiaomi Civi خلال 72 ساعة.. اعرف التفاصيل| صور

آبل تستعين بكاميرات سوني في آيفون 13 برو ماكس الجديد

أوبو تطلق K9 Pro رسميا.. تعرف على السعر و المواصفات | صور

ترشيحاتنا

خلال 24 ساعة فقط.. ريلمي تبيع 100 ألف نسخة من هذا الهاتف

سوق المستعمل.. سعر ميتسوبيشي باجيرو موديل 2015

برلماني يؤيد وجود تشريع ينظم الإجراءات الخاصة بالفنادق السياحية

أذكار النوم.. احرص على ترديدها كل ليلة تحفظك

"التجييش والهجوم على شوقي غريب".. أحمد مجاهد يفتح النار على مجموعة من المدربين

مبروك عطية: الإنسان خبير بما يذهب وحشته.. وأم كلثوم لا يعلى عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

بشرى سارة لأصحاب الدراجات الآلية.. قرار حكومي جديد بشأن التراخيص

طلبوا مليون جنيه..القصة الكاملة لخطف طالب القليوبية وهروبه من الشباك.. شاهد

أمطار ورياح وبرودة .. حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

زوجة أحمد سعد تقبل يده على الهواء بعد رسالة خاصة من الفنان|شاهد

غدا..غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم من الـ 10 مساء

انخفاض بواقع 4 جنيهات.. أخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر

غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز علي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

أحمد شيبة يرزق بمولودة جديدة.. ويطلق عليها هذا الاسم

بطل عروس أسطنبول .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

نجا من موت محقق.. كريم أبو زيد يتعرض لحادث غريب وتهشم سيارته

فيديو

ليتصدر اسمهم "الترند".. شائعات الانفصال تلاحق هؤلاء النجوم

نيزك يضرب مدينة أمريكية وسط حالة رعب تنتاب السكان ..ما القصة؟ |فيديو

الفنان توفيق عبد الحميد من الانزلاق الغضروفي وكورونا إلى عملية النصب.. ما القصة

دهستها تريلا وأمر السيسي بعلاجها.. والد الطالبة منة الله يعلن وفاة ابنته

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ