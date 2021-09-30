خلال 24 ساعة فقط.. ريلمي تبيع 100 ألف نسخة من هذا الهاتف

استطاعت شركة “ريلمي” الصينية التابعة لعلامة “أوبو” تحقيق مبيعات تجاوزت 100 ألف نسخة من هاتفها الجديد Realme GT Neo2.

و حسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، باعت علامة ريلمي فور اتاحتها الهاتف للبيع “اونلاين” أكثر من 100 ألف نسخة في اليوم الأول فقط من طرحه، عبر الموقع الرسمي لها بالصين.

ريلمي باعت 100 ألف وحدة من هاتفها الرائد Realme GT Neo2

لتحتفل بهذا الرقم الكبير من خلال حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي “سوشيال ميديا”.

وكشفت “ريلمي” عن إمكانية الحصول على الهاتف من خلال المنافذ الرسمية، لمن أخفقوا في الحصول على نسخة من الهاتف “أونلاين”، حيث تركت مخزون محدود لتلبية ذلك.

جدير بالذكر أن هاتف Realme GT Neo2، يأتي بشاشة مثقبة من نوع AMOLED، بقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض Full HD+، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا مع كاميرا ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل، و8 ميجابكسل، و2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية داخل نوتش أعلى الزاوية اليسرى من الهاتف بدقة 16 ميجابكسل.



ومزود بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 870، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت وبطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، وتدعى الشركة أن التقنية تشحن الجهاز من 0 إلى 100٪ في غصون 36 دقيقة، و متاح بثلاثة ألوان هي الأزرق المتدرج والأسود والأخضر، مقابل سعر 370 دولارا أمريكيا.