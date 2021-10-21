فيديو جراف|كورونا في المساجد والكنائس..كل ما تريد معرفته عن تطعيم العاملين بالدولة والفئة المستثناة

بدأت الحكومة في وضع آليات ومعايير لتطعيم العاملين في الجهاز الإداري للدولة ضد فيروس كورونا المستجد ، من خلال حزمة من المجهودات الكبيرة أبرزها زيادة منافذ الحصول على اللقاح ، وسرعة وسهولة التسجيل .

حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رقم ٢٧٥٠ لسنة ٢٠٢١ بحظر دخول الموظفين إلا بعد التأكد من حصولهم علي لقاحات فيروس كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع بتقديم اللقاحات للمواطنين في كل المحافظات، مع التوعية الجماهيرية بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، في ظل توافر اللقاحات المختلفة.

البدائل حال عدم الحصول على لقاح كورونا



وقررت اللجنة عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع.

عدم السماح للمواطنين بدخول أي منشأة حكومية دون الحصول على اللقاح .



كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على تخصيص مليار جنيه، لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريراً حول الموقف الراهن لفيروس كورونا في مصر والعالم، وجهود توفير اللقاحات وتقديمه لمواجهة هذا الوباء.

وللمزيد حول التعرف على تلقي لقاح كورونا.. تابع الفيديو جراف التالي: