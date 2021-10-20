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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أين زعيم طالبان؟.. الحركة تكشف عن مكان الرجل الأول وسبب إختفائه

هبة الله أخوند زاده
هبة الله أخوند زاده

أعلن أنس حقاني، المتحدث باسم المكتب السياسي لـ حركة طالبان، اليوم الأربعاء، أن زعيم الحركة، هبة الله أخوند زاده، موجود في أفغانستان لكنه يمتنع عن الظهور العلني تحسبا لهجوم محتمل من الولايات المتحدة.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، قال حقاني، إن أخوند زاده "على قيد الحياة وموجود في أفغانستان".

وأضاف: "أنا بنفسي التقيته منذ 10 أيام تقريبا".

وتابع: "لكن المجال الجوي للبلاد ليس آمنا للغاية، وهناك طائرات مسيرة أمريكية".

وسبق أن أفادت بعض وسائل الإعلام بمقتل زعيم طالبان في هجوم إرهابي بأفغانستان.

وبعد إعلان الولايات المتحدة، بدء عملية انسحاب القوات من أراضي أفغانستان، شنت حركة طالبان حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة في أفغانستان.

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أفغانستان الولايات المتحدة هبة الله آخوند زاده هجوم ارهابي حركة طالبان زعيم طالبان المكتب السياسي أنس حقاني

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