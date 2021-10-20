علاء عابد: إحالة سارق الصحفي إلى محاكمة عاجلة تفعيل للعدالة الناجزة

أشاد المحامي الدولي المستشار علاء عابد ، بإنجازات النيابة العامة في عهد المستشار الجليل حمادة الصاوي ، واحالة سارق الصحفي الي محاكمه عاجله هو تفعيل للعدالة الناجزة ، وردع عام لكل من تسول له نفسه التعدي علي ممتلكات ومنقولات الغير في عهد جديد ، أرسى فيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قواعد الاستقرار والعدالة والأمن بالبلاد.

وأمر منذ قليل المستشار حمادة الصاوي النائب العام بأحالة المتهم سارقي هاتف محمولا صحفيأ إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا يوم التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري بسرقة هاتفه محمول خاص بأحد الصحفيين أثناء تصويره به مقطعًا خلال مزاولة عمله.

وقد رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع لتصوير الحادث من هاتف الصحفي بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الجاني حال ارتكابه الواقعة، فتولت النيابة العامة التحقيقات.