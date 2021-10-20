عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

علاء عابد: إحالة سارق الصحفي إلى محاكمة عاجلة تفعيل للعدالة الناجزة

لمحامي الدولي المستشار
لمحامي الدولي المستشار علاء عابد

أشاد  المحامي الدولي  المستشار علاء عابد ، بإنجازات النيابة العامة في عهد المستشار الجليل حمادة الصاوي ، واحالة سارق الصحفي الي محاكمه عاجله هو تفعيل للعدالة الناجزة ، وردع عام لكل من تسول له نفسه التعدي علي ممتلكات ومنقولات الغير في عهد جديد ، أرسى فيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قواعد الاستقرار والعدالة والأمن بالبلاد.

 

وأمر منذ قليل المستشار حمادة الصاوي النائب العام بأحالة المتهم سارقي هاتف محمولا صحفيأ إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا يوم التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري بسرقة هاتفه محمول خاص بأحد الصحفيين أثناء تصويره به مقطعًا خلال مزاولة عمله.

 

وقد رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع لتصوير الحادث من هاتف الصحفي بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الجاني حال ارتكابه الواقعة، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس عبدالفتاح السيسي التواصل الاجتماعي عبدالفتاح السيسي المستشار حمادة الصاوى حماده الصاوي المحاكمة الجنائية

ترشيحاتنا

لليوم الثاني علي التوالي.. دولة عربية لم تسجل حالات وفاة بفيروس كورونا

بعد تصدر اللص التريند| الداخلية تكشف ملابسات سرقة هاتف البث المباشر على الدائري

الجثة هتتشرح.. مدحت العدل يكشف سبب تأخر دفن نجل عبد المطلب بالمغرب "خاص"

الفريق أحمد خالد: البحرية المصرية مسار لا يمكن تجاوزه عند وضع الترتيبات الأمنية بالمنطقة

الدنيا ريشة في هوا.. حكاية سيارة سامي العدل التي قلبت أحداث هذا الفيلم

أخبار الزمالك.. أول رد على إلغاء عقوبة شيكابالا.. موقف التجديد لـ بن شرقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كل الركاب ماتوا.. تفاصيل دهس تريلا لـ ميكروباص على الدائري الأوسطي |صور

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

اللقطات الأولى للحادث المرعب.. تريلا تقتل 17 شخصا على الدائري الأوسطي.. صور

الطريق إلى المونديال.. كيروش يفاجئ اللاعبين المحليين بقرار جديد

تعليق قوي من ميدو على قرار مركز التسوية بوقف تنفيذ عقوبة شيكابالا

بلغوا عنهم| حماية المستهلك يوجه رسالة مهمة للمواطنين حال شراء سيارة ..فيديو

تفاصيل تعرض بشرى لحادث انقلاب سيارة في الجونة.. صور

مفاجأة مدوية.. استبعاد فرج عامر ومحمد مجاهد من انتخابات سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

النجوم على ريد كاربت فيلم Costa Brava بمهرجان الجونة (صور)

انطلاق فعاليات التدريب "حماة الصداقة - 5" بمشاركة قوات المظلات المصرية والروسية

صدق أو لاتصدق.. محاكمة ألمانية بعمر 96 سنة لقتلها 11 ألف ضحية أيام هتلر

فيديو

ضحكوا عليا.. المحلل الشرعي محمد الملاح: لم أتزوج 33 مرة.. فيديو جراف

كائن الغردقة .. قصة أغرب اكتشاف في مياه البحر الأحمر "فيديو"

صعدوا فوق المقاعد.. طلاب يتراقصون داخل الفصل بمدرسة في المنوفية

أشعل مواقع التواصل.. ماذا فعل سعودي مع العاملين في الحرم المكي.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

اﻟﻤﺰﻳﺪ