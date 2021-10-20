احترقت كليًا .. حصيلة ضحايا تفجير حافلة مبيت عسكرية في دمشق

تسبّب تفجير بعبوتين ناسفتين استهدف حافلة عسكرية في دمشق بمقتل 14 شخصاً بحسب ماذكرت وكالة الانباء السورية ، وجرح آخرين.

وأشارت مصادر مقربة من القوات الحكومية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "خمسة عناصر من الجيش السوري قتلوا وأصيب أكثر من 15 آخرين بينهم حالات حرجة خلال تفجير عبوتين ناسفتين بحافلة تقلهم عند جسر الرئيس في منطقة البرامكة وسط العاصمة دمشق".

وأفادت المصادر قائلة :"احترقت الحافلة بالكامل وتعرضت بعض السيارات لأضرار خلال تواجدها بالمكان".

وختم المصدر تصريحاته قائلا : أن وحدات الهندسة قامت بتفكيك عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير بدمشق".