عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إلغاء الضريبة العقارية الأبرز.. روشتة برلمانية لدفع عجلة الصناعة

المصانع
المصانع

قال محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الصناعة في مصر تحتاج إلى خطوات جادة لدعمها التي أبرزها الغاء الضريبة العقارية للمصانع، مؤكدًا أن المصنع ليس نشاطا عقاريا بل اقتصادي.

 

وأكد “بدراوي”، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن النواب ناقشوا عددا كبيرا من الطلبات الخاصة بدعم الصناعة لدفع عجلة الإنتاج للأمام، وكان أبرزها إلغاء الضريبة العقارية على جميع المصانع، وتعميم الفاتورة الإلكترونية، وتطبيق نظام الإفراج الجمركي لتكون فكرة التنفيذ صحيحة ومباشرة مرنة.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الإفراج المسبق عن البضائع يجب أن يكون فعالا لتجنب تعطيل البضائع علي الموانئ؛ ما يؤدي إلى زيادة مصاريف الشحن والتفريغ التي تؤدي لزيادة التكلفة، لافتا إلى أن استخدام أيضا الفاتورة الإلكترونية سيقوم بضبط الاقتصاد غير الرسمي من ناحية السيطرة على عمليات البيع.

 

من جانبه، كشف المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن عقد لقاء موسع مع الدكتور محمد معيط وزير المالية في الثاني من نوفمبر المقبل، من أجل بحث عدد من القضايا والمشاكل التي تواجه مجتمع الأعمال والقطاع الصناعي.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان ”الصناعة وأفريقيا بين الحاضر والمستقبل”، بحضور الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، والمهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.

 

وقال إن اللقاء سوف يشهد مناقشة إلغاء الضريبة العقارية من على المصانع المصرية لتخفيف أعباء القطاع الصناعي، مضيفا أنه سيشهد أيضا بحث عدة موضوعات منها الإفراج الجمركي، والفاتورة الإلكترونية وإجراءات رقمنة خدمات الوزارة والآثار المترتبة عليها.

 

وأوضح عيسى أن تحفيز التصدير يعتمد بشكل أساسي على تعظيم الإنتاج الزراعي أو الصناعي أو الخدمي، من خلال خلق سلعة جيدة تستطيع أن تنافس نظيرتها من المنتجات في الأسواق العالمية.
 

 

الغاء الضريبة العقارية مجلس النواب لجنة الصناعة بمجلس النواب وزير المالية الفاتورة الالكترونية عضو مجلس النواب الصناعة المصرية الدكتور محمد معيط

ترشيحاتنا

بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبي..بشري سارة لـ بيراميدز بشأن نجم الفريق

دوري أبطال أوروبا.. يوفنتوس يخطف فوز صعب من أرض زينيت سانت بطرسبرج

دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يكتسح بنفيكا برباعية نظيفة

عودة الجماهير للمدرجات.. رابطة الأندية تعلن رسمياََ أسعار تذاكر مباريات الدوري

لفتيات المغرب..أسعار ومواصفات فولكس فاجن بولو موديل 2021

قبل بيعه واستبداله بآخر.. تعرف على خطوات حذف المستندات والبيانات في الآيفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كل الركاب ماتوا.. تفاصيل دهس تريلا لـ ميكروباص على الدائري الأوسطي |صور

اللقطات الأولى للحادث المرعب.. تريلا تقتل 17 شخصا على الدائري الأوسطي.. صور

استعدادا للأمطار.. غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام للصيانة

تفاصيل تعرض بشرى لحادث انقلاب سيارة في الجونة.. صور

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

بلغوا عنهم| حماية المستهلك يوجه رسالة مهمة للمواطنين حال شراء سيارة ..فيديو

السعودية.. تقديم الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح كورونا لجميع المحصنين

هندية تحير الأطباء بعد إنجابها في عمر الـ 70.. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي.. أبو العينين: مصر تتحرك إلى الأمام وطموح الرئيس السيسي لا حدود له

النجوم على ريد كاربت فيلم Costa Brava بمهرجان الجونة (صور)

فيديو

فيديو جراف| العالمي.. كيف احتفت الصحف الإنجليزية بالنجم محمد صلاح

ضحكوا عليا.. المحلل الشرعي محمد الملاح: لم أتزوج 33 مرة.. فيديو جراف

كائن الغردقة .. قصة أغرب اكتشاف في مياه البحر الأحمر "فيديو"

صعدوا فوق المقاعد.. طلاب يتراقصون داخل الفصل بمدرسة في المنوفية

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

اﻟﻤﺰﻳﺪ