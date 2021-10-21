عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"خطر يهدد مستقبل التنمية".. المجلس القومي للسكان يحذر: ارتفع عدد المصريين نصف مليون نسمة خلال 100 يوم

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية في مصر

قال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق لـ المجلس القومي للسكان ، إن الزيادة السكانية خطر يهدد مستقبل التنمية، مشيراً إلى أن محافظات القاهرة، والجيزة، والشرقية، والدقهلية، والبحيرة، من أكثر المحافظات التي تعاني من الزيادة السكانية، حيث مجموع السكان بهم يتجاز الـ 40 مليون، على الرغم من أن محافظات الصعيد هي أكثر المحافظات انجاباً وفقراً.

وأضاف عمرو حسن، في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن خلال الـ 100 يوم الآخيرة، مصر زادت أكثر من نصف مليون نسمة، مشيراً إلى أن مصر تواجه خطر الزيادة السكانية منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وتابع المقرر السابق للمجلس القومي للسكان أن مصر تعاني من قضية الزيادة السكانية منذ 60 عاماً، مشيراً إلى أن هناك فترة قلت فيها معدلات الزيادة السكانية، وذلك لأن معدلات استخدام وسائل الحمل طويلة المفعول زادت مثل: اللولب.

وواصل عمرو حسن أن نسبة المواليد قلت أيضاً، وذلك في فترة التسعينات والثمانيات، مشدداً على ضرورة إلقاء الضوء على هذا الملف المتعلق بالزيادة السكانية، وذلك من خلال وسائل الإعلام، بالإضافة إلى أنه يجب تغيير نظرة المواطنين في ملف تنظيم الأسرة من خلال خطاب ديني وإعلامي معاصر، حتى يتم تحقيق انخفاض في الزيادة السكانية.

المجلس القومي للسكان الزيادة السكانية جمال عبد الناصر وسائل الإعلام خطاب ديني ملف تنظيم الأسرة

موضوعات متعلقة

دعاء السعادة وراحة البال والرزق يحول حياتك لنعيم

أفضل دعاء مستجاب مجرب للرزق وقضاء الحاجة

كيف يقضي الميت أيامه في القبر ؟ حقائق وأسرار عن البرزخ

دعاء جبر الخواطر.. يريح قلبك ويشرح صدرك

اختيار رئيس حزب الوفد سفيرًا لـ حياة كريمة .. أبو شقة: سندعم المبادرة ماديًا ومعنويًا في كل المحافظات..وكاظم فاضل يقترح تشكيل لجنة للتعريف بها

دلائل وبراهين تفضح تخابر الإخوان مع حركة حماس.. تفاصيل

فضل الصدقة للميت ؟ 20 سببا يجعل المتوفى يطلبها من أقربائه

إخصائية تغذية علاجية تكشف سبب حدوث السمنة الموضعية

ترشيحاتنا

آبي أحمد أمام محكمة العدل الدولية.. تفاصيل مهمة

"خطر يهدد مستقبل التنمية".. المجلس القومي للسكان يحذر: ارتفع عدد المصريين نصف مليون نسمة خلال 100 يوم

اجتماع أمريكي أوروبي في باريس لبحث اتفاق إيران النووي

مجلس الأعمال المصري الأوروبي.. ماذا قال السفراء عن مصر الجديدة وفرص الاستثمار وسد النهضة؟

غلق كلي لشارع الأهرام ابتداء من صباح الخميس

بعد مكالمة بشار الأسد ومحمد بن زايد|هل تعود سوريا إلى الحاضنة العربية؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كل الركاب ماتوا.. تفاصيل دهس تريلا لـ ميكروباص على الدائري الأوسطي |صور

غلق كلي لشارع الأهرام ابتداء من صباح الخميس

اللقطات الأولى للحادث المرعب.. تريلا تقتل 17 شخصا على الدائري الأوسطي.. صور

عودة الجماهير للمدرجات.. رابطة الأندية تعلن رسمياََ أسعار تذاكر مباريات الدوري

استعدادا للأمطار.. غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام للصيانة

تحقيقات موسعة في حادث الدائري الأوسطي .. والنيابة تناظر 19 جثة

تفاصيل تعرض بشرى لحادث انقلاب سيارة في الجونة.. صور

محامي شيكابالا يكشف مفاجآة مدوية بشأن عقوبته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي.. أبو العينين: مصر تتحرك إلى الأمام وطموح الرئيس السيسي لا حدود له

النجوم على ريد كاربت فيلم Costa Brava بمهرجان الجونة (صور)

فيديو

فيديو جراف| العالمي.. كيف احتفت الصحف الإنجليزية بالنجم محمد صلاح

ضحكوا عليا.. المحلل الشرعي محمد الملاح: لم أتزوج 33 مرة.. فيديو جراف

خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي.. أبو العينين: مصر تتحرك إلى الأمام وطموح الرئيس السيسي لا حدود له

كائن الغردقة .. قصة أغرب اكتشاف في مياه البحر الأحمر "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

اﻟﻤﺰﻳﺪ