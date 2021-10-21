"خطر يهدد مستقبل التنمية".. المجلس القومي للسكان يحذر: ارتفع عدد المصريين نصف مليون نسمة خلال 100 يوم

قال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق لـ المجلس القومي للسكان ، إن الزيادة السكانية خطر يهدد مستقبل التنمية، مشيراً إلى أن محافظات القاهرة، والجيزة، والشرقية، والدقهلية، والبحيرة، من أكثر المحافظات التي تعاني من الزيادة السكانية، حيث مجموع السكان بهم يتجاز الـ 40 مليون، على الرغم من أن محافظات الصعيد هي أكثر المحافظات انجاباً وفقراً.

وأضاف عمرو حسن، في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن خلال الـ 100 يوم الآخيرة، مصر زادت أكثر من نصف مليون نسمة، مشيراً إلى أن مصر تواجه خطر الزيادة السكانية منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وتابع المقرر السابق للمجلس القومي للسكان أن مصر تعاني من قضية الزيادة السكانية منذ 60 عاماً، مشيراً إلى أن هناك فترة قلت فيها معدلات الزيادة السكانية، وذلك لأن معدلات استخدام وسائل الحمل طويلة المفعول زادت مثل: اللولب.

وواصل عمرو حسن أن نسبة المواليد قلت أيضاً، وذلك في فترة التسعينات والثمانيات، مشدداً على ضرورة إلقاء الضوء على هذا الملف المتعلق بالزيادة السكانية، وذلك من خلال وسائل الإعلام، بالإضافة إلى أنه يجب تغيير نظرة المواطنين في ملف تنظيم الأسرة من خلال خطاب ديني وإعلامي معاصر، حتى يتم تحقيق انخفاض في الزيادة السكانية.