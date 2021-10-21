قرارات جديدة لتنسيقية شباب الأحزاب .. استحداث لجنة للتواصل وأخرى للحوار السياسي.. وتدشين نادي المدربين

التنسيقية تعلن عن استراتيجيتها الجديدة

تنسيقية شباب الأحزاب تستحدث لجنة لمسؤولي التواصل مع الأعضاء ممثلي الأحزاب

التنسيقية توسع اختصاصات لجنة التعليم وتدشن نادي المدربين

تنسيقية شباب الأحزاب تستحدث لجنة للحوار السياسي

التنسيقية تعلن اختصاصات لجنة متابعة البروتوكولات

أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من القرارات التنظيمية خلال اجتماعها أمس الأربعاء، ومنها استحداث لجنتين واحدة للتواصل مع الأعضاء وآخرى للحوار السياسي، فضلا عن التوسع في اختصاصات لجنة التعليم وتدشين نادي المدربين.



واستحدثت تنسيقية شباب الأحزاب، لجنة جديدة لمسؤولي التواصل تختص بالتواصل مع أعضاء التنسيقية من مسؤولي الأحزاب السياسية التي تتمتع بعضوية التنسيقية.

وذكرت التنسيقية، أن أعضاء اللجنة يتولوا أيضا التنسيق لعقد اجتماعات دورية ربع سنوية مع لجنة المنسقين ومجلس الأمناء، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع إعلان التنسيقية الاستراتيجية العامة لعملها والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية.

وعلى صعيد آخر، قررت تنسيقية شباب الأحزاب توسيع اختصاصات لجنة التنظيم لتشمل تنظيم اللقاءات الداخلية والمحاضرات والتدريبات، وتنظيم مختلف الفاعليات والمؤتمرات والصالونات وكتابة التوصيات المنبثقة عنها وحصر المناسبات الاجتماعية المختلفة للأعضاء وتنظيم مشاركة التنسيقية.

كما قررت ضم هيئات مكتبي النواب والشيوخ، وسوف تتضمن الأجندة التشريعية لنواب التنسيقية عددا من مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية التي تنبثق عن عدد من الحوارات المجتمعية والزيارات التي قام بها أعضاء التنسيقية خلال دور الانعقاد الأول، والتي من المقرر استكمالها واستحداث قياس الأثر التشريعي لها خلال دور الانعقاد الجاري.

وقررت توسيع المشاركة عبر موقعها الصحفي ليشمل بجانب أنشطة واهتمامات التنسيقية وآراء أعضائها، آراء المتخصصين من غير أعضاء التنسيقية، حيث يتيح الفرصة لجميع الكتاب والباحثين من داخل مصر وخارجها لنشر أفكارهم وآرائهم عبر الموقع الصحفي للتنسيقية.

في سياق متصل، استحدثت تنسيقية الشباب، لجنة جديدة مختصة بالحوار السياسي، وذلك بالتزامن مع إعلان الاستراتيجية العامة لعمل التنسيقية والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية.

وأوضحت التنسيقية، أن مهام اللجنة تتركز في إعداد الحوار بالموضوعات المتعلقة بقضايا المجتمع التي تشغل الرأي العام أو التي تعبر عن هموم ومشاكل المواطنين واحتياجاتهم، أو تناقش الظواهر الطارئة على الشارع المصري.

وعلى صعيد آخر، قررت تنسيقية شباب الأحزاب، تدشين نادي المدربين من أعضاء التنسيقية، ليتولى تقديم كل التدريبات اللازمة داخل التنسيقية وخارجها، ويشرف النادي علي اختيار الموضوعات وتوثيق التدريبات المقدمة لأعضاء التنسيقية.

وتختص لجنة متابعة البروتوكولات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمتابعة تنفيذ البروتوملان مع الجهات الموقعة وآلية تنفيذها.

كما تشمل مهام اللجنة، تحديد اجتماعات دورية مع الجهات التي توقع معها بروتوكولات تعاون.

وتختص اللجنة بإعداد إحصائية شهرية لقياس مدى التزام الجهة الموقعة بتنفيذ بنود البروتوكول ومدى استفادة أعضاء التنسيقية منه، فضلا عن التواصل الدائم مع المسؤولين وأعضاء التنسيقية الموقعين على البروتوكول.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستراتيجية العامة لعملها والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية.