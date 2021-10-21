حاسب ياسطا النقل.. حكايات الموت الأخيرة على مثلث برمودا الطرق | هنا الدائري الأوسطي.. صور

مأساة جديدة احتضنها أسفلت الطريق الدائري الأوسطي.. الذي بات حديث منصات التواصل الإجتماعي بأنه "مثلث برمودا الطرق" فلا يمضي إسبوعا إلا ويسطر الطريق الدائري الاوسطي نهاية أرواح وخسائر في السيارات، ولعل أخر ما شهده هذا الطريق هو دهس سيارة نقل "تريلا" لأخرى ميكروباص، مخلفا 19 ضحية جديدة روت دمائهم الطريق.

- شبح الطريق الدائري الاوسطي

حوادث مميتة وبشعة.. أشلاء متطايرة وجثث متفحمة، سيارات مهشمة ودماء هنا وهناك، هذه هي الصورة على الطريق الدائري الأوسطي، سرعات جنونية وسير عكس ليلا نهارا مخلفا الكثير والكثير، ففي غضون عام وأقل تسببت حوادث الطريق الدائري الاوسطي في مقتل وإصابة نحو 60 شخصا، بخسائر في أكثر من 25 سيارة.

- "فـ الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين"

عصر الأربعاء 20 أكتوبر.. وبالتحديد على الطريق الدائري الاوسطي حيث يظهر أمام السيارات ميكروباص دلجا - إسكندرية، وقد كُتب على ظهره "فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين" وللصدفة كانت سيارة نقل "تريلا" بالإتجاه الأخر تحمل نفس الآية القرأنية في مقدمتها، إلا أنه سرعان ما تبدلت الأحوال وأصبحت الآيتان في مكانا واحدا يفصلهما صاج السيارة الميكروباص المهشم.

- حاسب يا عبدالله النقل.. الكلمات الأخيرة في الميكروباص

صرخات مرتفعة لم تمضى سوى بضعة ثواني.. حتى صرخ الجميع داخل الميكروباص حاسب ياسطا، حاسب ياعبدالله النقل في وشك، فكانت "سيارة نقل تريلا" أمامه مباشرة، ليتحول الميكروباص في لحظات إلي قطعة حديدية "خردة"، ينفجر منه الزجاج الملطخ بالدماء، وسرعان ما توقفت السيارات على اليسار واليمين، الجميع يهرع صوب الميكروباص، محاولات هنا وهناك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، إلا أنه لم يكن هناك صوتا بداخله سوى أنفاس بسيطة لفظها الضحايا قبل موتهم.

- جثث وأشلاء ملطخة بالدماء

بمجرد إقتراب الجميع من الميكروباص، كانت رائحة الموت، وسيل الدماء يخرج من كل صوب.. مرتادي الطريق لا يستطيعون إخراج جثامين الضحايا من الداخل، وفي الأفق كانت سرائن الشرطة والإسعاف والحماية المدنية، حين وصلت إلي موقع الحادث برفقة اللواء مؤمن الساعدي مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، وقيادات الادارة.

- الصواريخ والقواطع لإخراج الجثث

سرعان ما بدأ رجال الحماية المدنية أعمالهم.. تقطيع في صاج السيارة الميكروباص لإخراج جثامين الضحايا، ومحاولات لرجال الإسعاف في إنقاذ شخصين يلفظا أنفاسهم الأخيرة، ومرت الدقيقة تلو الأخرى، حتى أعلن الحادث عن سقوط نحو 17 قتيلا، وما هي دقائق قليلة حتى كانت كلمة القدر حين تم الإعلان عن مصرع الشخصين المصابين في الحادث لترتفع الحصيلة إلي 19 جثة.

- سواق التريلا كان ميت

تلك كانت الرواية الأولى في الحادث.. بمجرد وصول رجال الشرطة إلي موقع الحادث على الطريق الدائري بمنطقة أكتوبر، أكد شهود العيان على الواقعة بأن سائق التريلا توفى أو أصيب بغيبوبة والجميع شاهد التريلا وهي تصطدم بالحواجز الخرسانية ثم عبورها للإتجاه الأخر وإصطدامها بالميكروباص.

- إنفجار الإطار الخاص بـ النقل

وكانت هناك رواية أخرى لشهود العيان.. فهناك من أكد على أن الحادث بسبب إنفجار إطار السيارة النقل "التريلا" وعدم سيطرة سائقها عليها مما أدى إلي عبورها الاتجاه الاخر وإنحرافها نحو الميكروباص، ولعل السبب الحقيقي في الحادث سيكون في يد جهات التحقيق واللجان الهندسية التي ستحدد بكل دقة سبب حدوث الواقعة.

- أبناء نجع أبو كريم.. شقيقان في الميكروباص

القصص المآساوية في حادث ميكروباص الطريق الدائري الاوسطي كانت كثيرة.. ولعل واحدة منها كانت مؤثرة، فالشقيقان سيد وعبدالغفار "خميس سيد جمعة" كانا سويا في ميكروباص الموت، يضحكان ويتهامسان ويتناولا سويا أطراف الحديث حتى حانت اللحظة وكتب القدر كلمته بوفاتهم سويا وإختلاط دمائهم معا أحياء وأموات.

- الساق ونجل عمه.. عبدالله طاهر

لم تكن تلك هي القصة المآساوية الوحيدة.. بل كان عبدالله طاهر يونس الشاب الثلاثيني ونجل عمه يونس مفضل يونس الشاب العشريني، اللذان يعملان سائقا على الميكروباص سويا بداخله، الجميع يشهد لهم بالإحترام والأدب وأيضا الهدوء، إلا أن القدر كتب بأن يغادر السائق الدنيا وبرفقته نجل عمه مختلطة دماء اجسادهم ببعضها البعض.

- جثامين ضحايا ميكروباص الموت

ميكروباص الموت على الطريق الدائري الاوسطي كتب أسماء 17 ضحية سُطرت دمائهم الطاهرة على الطريق، وهم حسن مصطفى عيسى 24 سنة "البحيرة"، ونادية جميل صدقي 30 سنة "المنيا"، ومحمد ابراهيم عبدالرازق 40 سنة "البحيرة"، ورمضان السيد الاعصر 45 سنة "البحيرة"، وعبدالحميد عبدالله 17 سنة "اسيوط"، والسيد عبدالفتاح 58 سنة "اسكندرية"، ومصطفى رجب مصطفى 35 سنة "البحيرة"، وأحمد عبد التواب عبد الحميد 33 سنة "أسيوط".

- جثامين مجهولة الهوية.. طفلتين في الحادث

وما زالت مشرحة المستشفى المركزي تضم في ثلاجتها 5 جثث مجهولة الهوية بينها طفلتين إحداهن عامين والأخرى 10 أعوام، حيث ناظرت النيابة العامة جثامين كل الضحايا، وصرحت بدفنهم جميعهم، ومحاولة التعرف على الجثامين المجهولة.

- حادث أبريل على الطريق الدائري الأوسطي

حادث الميكروباص والتريلا ليس الجديد وليس الأخير.. ففي غضون شهر أبريل الماضي، وبالتحديد في الساعات الأولى من صباح الأول من أبريل، توقفت الحركة المرورية على الطريق الدائري الأوسطي في القادم من محور محمد نجيب باتجاه وادي حوف في التقاطع مع طريق الأوتوستراد إثر حادث تصادم ٦ سيارات بينها سيارة كونتينر وتفحمها، وتلقت حينها غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بتصادم ٦ سيارات بينها نقل بمقطورة وفنطاس واشتعال النيران بها، وتوجهت ٣ سيارات إطفاء و٥ سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتبين اصطدام سيارة نقل بمقطورة، وفنطاس و٣ سيارات ملاكي وسيارة ميكروباص وسيارة سوزوكي، الأمر الذي نتج عنه حينها، تفحم السيارات وتهشمها، ووفاة شخصين وإصابة 6 آخرين، وذلك وفق المعاينة التي تمت عقب انتهاء الحماية المدنية من السيطرة على حريق السيارات.

- سيارة نقل و5 سيارات على الطريق الدائري الأوسطي

وفي مطلع شهر مايو الماضي، لقي ٤ أشخاص مصرعهم وأصيب قرابة ٦ آخرين في حادث بشع على بعد قرابة كيلو ونصف الكيلو من حادث أبريل، وتلقت حينها شرطة النجدة والحماية المدنية بلاغا يفيد بانقلاب سيارة مقل كونتنر، وسقوط حمولة أخرى محملة بحديد التسليح وتصادم أكثر من ٥ سيارات بها، وبالانتقال تبين اشتعال النيران في إحدى السيارات نتيجة الحادث، وتهشم السيارات الأخرى، وشرحت التحريات وجود حادث آخر على بعد أمتار من الحادث الأساسي، وهو السبب الرئيسي، حيث توقفت السيارات فاصطدمت بها السيارة المحملة بالكونتنر من الخلف.

- حريق سيارة مواد بترولية على الطريق الدائري الأوسطي

وفي أوائل شهر يوليو، وقع تصادم مروع بين سيارتي نقل بطريق الأوتوستراد بحلوان ، مما تسبب فى اشتعال النيران فى إحداهما، وتلقت حينها عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا باشتعال النيران فى سيارة نقل مواد بترولية بالطريق الدائري الأوسطي، وتلقت حينها غرفة عمليات حى حلوان والمنطقة الجنوبية بلاغا بوقوع حادث تصادم بالطريق الدائري الأوسطي، وأسفر الحادث عن وفاة شخص كما أصيب 6 آخرون بعدما صدمتهم سيارة مسرعة.

- حادث داخل نفق الأوتوستراد على الطريق الدائري الأوسطي

كما شهد الطريق الدائري الأوسطي في ذات الموقع، حادث تصادم سيارة مقطورة بعدد من السيارات داخل نفق الطريق الدائري الاوسطي اسفل طريق الأوتوستراد، وشرحت التحريات انقلاب السيارة المقطورة على يمين الطريق واصطدامها بـ ٣ سيارات ملاكي وسيارة تاكسي وأخرى ربع نقل، وتوفي في الحادث مصطفى محمود 25 سنة، كما أصيب في الحادث كل من شعبان عبد الستار 44 سنة، وبدر عويس 27 سنة، ومحمود سعيد 36 سنة، ورضا جمال 39 سنة، وربيع ربيع 34 سنة.

- شهداء لقمة العيش.. نقل تدهس سيارة عمال

وقبيل 24 ساعة من حادث الميكروباص والتريلا.. دهست سيارة نقل أخرى أجرة "بيجو" 7 راكب على الطريق الدائري الأوسطي بمنطقة البدرشين، الحادث الذي خلف ورائه 5 ضحايا و4 مصابين، حيث توفى في الحادث عماد اسماعيل عليان، ووليد ذكرى سعيد، وحمزة محمود عبدالعظيم غنيم، وسيد عماد أبوهاشم، وبدر الاسود، وأصيب محمد حمزاوي، ووحيد حجاج مرسى، وأبو الحسن عمر، ومحمد اسماعيل.