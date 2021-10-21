عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لمرجعة تراخيص المحلات والمنشآت في القليوبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة لمتابعة تراخيص المحلات والمنشآت المختلفة وذلك في إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر :إن الحملة استهدفت متابعة كافة الخدمات ومدى الالتزام بالقوانين ومراجعة تراخيص المحلات التجارية والمنشآت والمباني الآيلة للسقوط ورصد الاشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن حملات متابعة المحلات التجارية والنظافة العامة والالتزام بالقانون مستمرة فى كافة قرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية حملة المحلات

موضوعات متعلقة

صحة القليوبية : انطلاق مبادرة علاج أمراض سوء التغذية للطلاب

محافظ القليوبية يتفقد ممشى نهر النيل في بنها ويوجه بمتابعة النظافة والصيانة الدورية

إغلاق 10 منشآت لتصنيع حلوى المولد دون ترخيص فى القليوبية

محافظ القليوبية يتفقد الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية بكفر الجزار ويوجه برفع كفاءتها

ترشيحاتنا

لتوفير فرص العمل..مدبولي يستعرض دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة

وزير الإنتاج الحربى يشارك في افتتاح معرض "ADEX 2021" ويلتقي وزير الدفاع الكوري الجنوبي

وزير الرى ومحافظ الجيزة يبحثان موقف تغطية الترع وتأهيلها وإزالة التعديات

عندي سخونية.. حقيقة إصابة الراقصة جوهرة بفيروس كورونا

العربية للتصنيع تدعم مشروعات الطاقة المتجددة وتنشئ محطة طاقة شمسية بـ أوغندا

تصوير الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة ..أول نوفمبر .. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابتسامة أبو خالد.. أخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

عيني مش شايف بيها كويس.. محمود الخطيب يكشف تفاصيل مرضه.. فيديو

إخلاء سبيل تلميذ فقأ عين زميله بسبب قلم فى بنها

اللقطات الأولى للحادث المرعب.. تريلا تقتل 17 شخصا على الدائري الأوسطي.. صور

غلق كلي لشارع الهرم وتحويلات مرورية لإنشاء محطة مترو المريوطية

الصحة: تسجيل 877 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

احذره.. اكتشاف تهديد خطير يعرض مئات الآلاف من هواتف أندرويد للخطر

استعدادا للأمطار.. غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام للصيانة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي.. أبو العينين: مصر تتحرك إلى الأمام وطموح الرئيس السيسي لا حدود له

النجوم على ريد كاربت فيلم Costa Brava بمهرجان الجونة (صور)

فيديو

فيديو جراف|كورونا في المساجد والكنائس..كل ما تريد معرفته عن تطعيم العاملين بالدولة والفئة المستثناة

بينهم أمريكا وبريطانيا وروسيا.. أبو العينين يلتقي 32 سفيرًا لبحث التعاون مع مصر.. ويؤكد: لدينا فرص عظيمة للاستثمار ونستطيع تحقيق أحلامنا معا

في حضرة أبو العينين| 32 سفيرًا يبحثون فرص التعاون والاستثمار في مصر.. اتفاق أوروبي على دعم مصر في قضية سد النهضة.. وجدية لاستغلال فرص الاستثمار الهائلة

فيديو جراف| العالمي.. كيف احتفت الصحف الإنجليزية بالنجم محمد صلاح

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

اﻟﻤﺰﻳﺪ