حملة لمرجعة تراخيص المحلات والمنشآت في القليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة لمتابعة تراخيص المحلات والمنشآت المختلفة وذلك في إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.
وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر :إن الحملة استهدفت متابعة كافة الخدمات ومدى الالتزام بالقوانين ومراجعة تراخيص المحلات التجارية والمنشآت والمباني الآيلة للسقوط ورصد الاشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.
وأوضح رئيس المركز والمدينة أن حملات متابعة المحلات التجارية والنظافة العامة والالتزام بالقانون مستمرة فى كافة قرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.