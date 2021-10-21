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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير أوزبكستان: مصر تمتلك خبرة كبيرة في المجال التشريعي وتمتاز بأنظمة القوانين والبرلمانات

صدى البلد

 أكد منصوربيك كيليتشيف سفير أوزبكستان الجديد لدي القاهرة علي أهمية مشاركة الوفد المصري لمراقبة الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها يوم /الأحد/ المقبل في أوزبكستان، نظرا لما تتمتع به مصر من كونها أكبر دولة ولها مكانة مرموقة ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط فحسب بل في العالم، موضحا أن مصر تمتلك خبرة كبيرة في المجال التشريعي وتمتاز بأنظمة القوانين والبرلمانات.


وأضاف كيليتشيف، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن الوفد المصري برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ويضم كلا من: عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ ومحمود مسلم رئيس لجنة الشئون الإعلامية والصحافة في مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الوطن وأحمد المسلماني مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية، والدكتور مجدي زعبل رئيس مجموعة الصداقة (المصرية/ الأوزبكية) والمستشار حمدي أبو العينين نائب رئيس مجلس غرف صناعة النسيج.


وأوضح أن الوفد المصري سوف يجري، خلال زيارته لطشقند، مباحثات مع نظرائهم النواب والمسئولين الأوزبك، مشيرا إلى أن زيارة الوفد المصري لطشقند تعد فرصة لتبادل الأراء في ضوء أن مصر دولة صديقة وشقيقة لنا ونرتبط معها بالتاريخ والدين الحنيف والعادات والتقاليد، هذه القواسم المشتركة تعد أرضية قوية لتنمية هذه العلاقات في المستقبل القريب.


وأفاد بأن هناك أوجه للتشابه الكبير بين البلدين حيث يسعي الرئيسان عبد الفتاح السيسي وشوكت ميرضاييف نحو تطوير بلادهما، موضحا أن الرئيس السيسي تبني سياسة التجديد والتحديث خلال السبع السنوات الماضية نحو إقامة جمهورية جديدة، ويولي اهتماما كبيرا بالتعايش مع هموم المواطن البسيط وقضايا تمكين المرأة والتنمية ومكافحة الإرهاب والتطرف وتطوير الاقتصاد وهو نفس ما قام به ميرضيائييف منذ توليه الحكم عام 2016.


وأضاف أن السيسي قام بتعويم الجنيه المصري عام 2016، وإقامة منتدي الشباب في مدينة شرم الشيخ عام 2017 بينما ميرضيائييف قام بتعويم سوم (العملة المحلية) عام 2017، وتنظيم أول منتدي الشباب عام 2020، مشيرا إلى أن أوزبكستان تسعي نحو تحقيق النهضة الثالثة بدعم الشباب والتنمية، مؤكدا أن كلا البلدين يتبنيان سياسة خارجية متزنة قائمة على السعي نحو الحفاظ على مصالح البلاد.


وعن الانتخابات، قال إن السفارة الأوزبكية بالقاهرة فتحت أبوابها للجالية المقيمة في مصر للتصويت المبكر في اللجنة (رقم 26) في 14 أكتوبر حتى 20 أكتوبر، على أن يتم فتحها مرة أخري يوم 24 أكتوبر للتصويت بشكل رسمي من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء، مشيرا إلى أن 1000 ألف مواطن أوزبكي من إجمالي 3 ألاف أوزبكي يعيشون في مصر يحق لهم التوصيت في هذه الانتخابات.
وعن التعاون الثقافي، قال إن وفدا مصريا شارك مؤخرا في مهرجان طشقند السينمائي الدولي، الذي نظم لأول مرة منذ 30 عاما، موضحا أن الوفد المصري أجري لقاءات مع الفنانيين والمخرجين الأوزبك وشاركوا في ورش العمل وهناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون الثقافي والعلمي مع مصر.. مشددا على الحاجة إلى بذل الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري الذي لا يرقي لمستوي العلاقات بين البلدين.


وبدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات الرئاسية في أوزبكستان، المقررة في 24 أكتوبر الجاري، والتي يتنافس عليها 5 مرشحين هم: شوكت ميرضيائييف الرئيس الحالي للبلاد مرشح حركة رجال الاعمال - الحزب الديمقراطي الليبرالي لأوزبكستان وبهرام عبد الحليموف نائب رئيس أكاديمية العلوم في أوزبكستان عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأوزبكي "عدالت"
كما يتنافس مرشح الحزب الديمقراطي "ملي تيكلانيش" عليشير قادروف نائب رئيس الغرفة التشريعية في المجلس الأعلى و زعيم الفصيل في مجلس النواب بالبرلمان، بينما رشح الحزب الشعبي الديمقراطي الأوزبكي مقصودة وارثوفا نائبة رئيس لجنة حماية صحة المواطنين في الغرفة التشريعية في المجلس الأعلى، في حين مرشح الحزب الإيكولوجي (البيئة) في أوزبكستان هو نرز الله ابلاهمرادوف رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس المركزي للحزب.


ويبلغ عدد الناخبين، الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 2ر21 مليون، من بينهم نحو 993ر6 مليون شاب، تحت سن 30 عاما بينما تم إدخال نحو 800 ألف ناخب يحق لهم المشاركة لأول مرة في الانتخابات .


وتجرى الانتخابات الرئاسية في 14 دائرة انتخابية و10776 قسما انتخابيا، وجرى تشكيل مجموعة عمل من 56 مدربا جمهوريا و824 مدربا إقليميا، وأشار التقرير إلى تأهيل وتوعية قرابة 33 ألف مرشحا لرؤساء لجان الانتخابات ونوابهم وأمناءه

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