أبو سمبل تتجمل لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس.. فيديو

قالت الإعلامية داليا أيمن، إنه بالغد ومع شروق الشمس أنظار العالم كله ستتجه لأقصي جنوب مصر، وبالتحديد فى مدينة أسوان، والتي ستشهد حدث مهم يشهد مرتين فى العام وهو تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل.

وأضافت داليا أيمن، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن تلك الظاهرة تعتبر واحدة من أهم وأكبر الظواهر، موضحة أن تلك الظاهرة تحدث داخل معبد الملك رمسيس الثاني فى أبو سمبل.

وتابعت أن تلك الظاهرة تتكرر فى 22 فبراير و22 أكتوبر، لافتة إلى أن تلك الظاهرة تستغرق لمدة 20 دقيقة فقط.