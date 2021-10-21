تحاوره ثراء جبيل .. بدء ندوة الممثل البولندي zbigniew zamachowski

بدأت منذ قليل ندوة الممثل البولندي zbigniew zamachowski في اخر آيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وذلك بإدارة ومحاورة الممثلة المصرية ثراء جبيل.

شهدت الندوة حضور عدد كبير من محبي الممثل البولندي، والمهتمين بصناعة السينما.

ويختتم مهرجان الجونة السينمائي دورته الخامسة غداً الجمعة الموافق ٢٢ أكتوبر.

ومن المقررأن يشهد حفل الختام العديد من المفاجآت وحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وكان مهرجان الجونة قد أعلن عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي انطلقت الخميس ١٤ أكتوبر أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسنبدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.