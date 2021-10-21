عبر الفيديو .. فيفا يستأنف مناقشاته حول إقامة كأس العالم كل عامين

يستأنف اليوم الخميس الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” اجتماعه عبر تقنية الفيديو مع مدربي المنتخبات الوطنية المختلفة، لمنافشة بعض الأمور الخاص بتطوير اللعبة.

ونشر “ فيفا” بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد فيه بأنه تمت دعوة كل مدربي المنتخبات حول العالم لمناقشة جدول منافسات جديد محتمل بدءًا من عام 2024، عبر تقنية الفيديو يومي الثلاثاء 19 أكتوبر، واليوم الخميس 21 من الشهر ذاته.

ويترأس الاجتماع، الفرنسي أرسين فينجر رئيس فريق التطوير العالمي لكرة القدم في الفيفا، وستتضمن مجموعة من نقاط الحوار ، بما في ذلك صحة اللاعب وفترات التوقف الدولية ومدة إقامة نهائيات كأس العالم وغيرها من القضايا المهمة في اللعبة بحسب البيان.

وقال فينجر:" مدربو المنتخبات الوطنية للرجال مساهمتهم ضرورية، الفرص المتاحة لنا للالتقاء قليلة ومتباعدة، ولكن يجب علينا احتضان هذه المناسبات لأن هذا الحوار يساعدنا جميعًا على حماية المكانة الفريدة التي تتمتع بها كرة القدم في العالم وجعلها عالمية حقًا'.

ويهدف الاتحاد الدولي لكرة القدم في اجتماعه لإقناع مدربي المنتخبات بإقامة بطولة كأس العالم كل عامين بدلًا من إقامتها كل 4 أعوام.