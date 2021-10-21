بوليفارد الرياض.. كل ما تريد معرفته عن فعاليات موسم الرياض 2021

انطلقت مسيرة افتتاح موسم الرياض 2021 أمس بمشاركة 750 ألف شخص، والتي تعد الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي والمحلي، حيث أحيا الافتتاح الفنان العالمي بيتبول، لتبدأ رحلة الموسم فى نسخته الثانية بفعاليات ترفيهية هى الأكبر بالسعودية، وذلك من خلال 1500 مُؤدٍ بأزياء تنكرية، وغيرها الفعاليات من بينها بوليفارد الرياض والذي يضم عروض كراون جول للمرة الثانية في موسم الرياض، مع مجموعة من أقوى نجوم WWE في الساحة.

بوليفارد الرياض

فى أرض بوليفارد الرياض سيكون لمحبين كراون جول فرصة حضور أحد أكبر فعاليات الموسم هذي السنة، حيث يقع مشروع بوليفارد الرياض في حي حطين السكني (طريق الأمير تركي الأول؛ مخرج 2) والذي يعتبر أحد أرقى أحياء الرياض الجديدة وعلى بعد مسافة لا تذكر من مركز الملك عبد الله المالي الذي سوف يشكل علامة فارقة في عالم المال والأعمال بالرياض عند اكتمال بنائه.

بوليفارد الرياض

كما يعد مشروع بوليفارد الرياض بمثابة مجمع تجاري مفتوح في الهواء الطلق بمساحة 20 ألف متر مربع؛ ويضم المشروع فندقاً بخدمات خمس نجوم على طراز بوتيك هوتيل وهو الطابع الأكثر رواجاً الآن في عالم الفندقة والضيافة.

ويضم بوليفارد الرياض مساحات تجارية خارجية مخصصة للمطاعم والمقاهي العالمية بإطلالة على حدائق ومسطحات مائية مصممة بشكل فني أنيق ومزودة بخدمة صف السيارات و خدمة كبار الشخصيات.

ويضم بوليفارد الرياض المزيد من خصائص الحياة العصرية حيث تم تخصيص رصيف طولي للمشي بطول 500 متر؛ بالإضافة إلى نادي صحي ومكاتب تجارية فاخرة.

بوليفارد الرياض

بوليفارد رياض سيتي

خلال موسم الرياض 2021 يعد بوليفارد رياض سيتي من أكبر المناطق الترفيهية التي تم تجهيزها خلال الموسم لتكون المنطقة وجهة السياح المفضلة لدى جميع الزوار، والتي تم تخصيص مساحة ضخمة تبلغ ثلاثة أضعاف حجمها السابق من أجل احتواء 9 مناطق ثانوية مجهزة على أعلى مستوى تفوق الخيال والتي تضم عدد من المطاعم، والمتاجر والمهرجانات الترفيهية التي تتناسب مع جميع الأذواق والأعمار.

فعاليات شهر اكتوبر في موسم الرياض



وتتضمن فعاليات موسم الرياض 2021 مايلي

- 21 اكتوبر بوليفارد رياض سيتي

- 22 اكتوبر واجهة الرياض

- 23 اكتوبر كومبات فيلد

- 24 اكتوبر المربع

- 26 اكتوبر ونتر وندرلاند

-27 اكتوبر رياض سفاري

وفيما يخص فاعلية كروان جول التى تشهدها أرض بوليفارد رياض سيتي يبدأ سعر تذاكرها من 50 ريال، وتتناول شروطها مايلي

- يلتزم حامل هذه التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند صدور التذكرة أو إستخدامها أو محاولة إستخدامها.

-التذاكر غير قابلة للإلغاء، الإسترجاع أو التبديل.

- بشراء هذه التذكرة، توافق على الامتثال لكافة الأحكام والشروط والإمتثال لأحكام وشروط إخرى وقيود الجهة المنظمة قبل الفعالية أو خلالها.

وفي حالة تم الغاء، تأجيل، أو تغيير موعد الفعالية:

- يتم إعادة قيمة التذكرة كرصيد بالمحفظة الالكترونية لدى مزود الخدمة.

- يحق للعميل استخدام الرصيد لشراء تذكرة جديدة لنفس الفعالية أو أي فعالية أخرى مقدمة من مزود الخدمة.

- يجب الاستفادة من الرصيد خلال فترة الموسم فقط.

-يجب إضافة التذكرة إلى تطبيق توكلنا للتمكن من الدخول.

-حامل التذكرة مسؤول عن التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المفروض لحضورها كما يجب من حاملي التذكرة الوصول باكراً الى موقع الفعالية، ويحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة ان يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أي نوع كان.



- قد يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسوف يتم مصادرة المواد الخطرة والمحظورة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.

- يمنع دخول كاميرات التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الفيديو الخاصة بالمحترفين إلى المكان.

يوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم نشرها على شبكة الأنترنت.

- لا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر (بما في ذلك حامل التذكرة) أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.

يمنع منعاً باتاً إعادة بيع التذكرة.

- للجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف.

أما بالنسبة لأسعار تذاكر الأطفال ممن هم دون 12 عامًا، فيتم الدخول مجانًا بدون أي مقابل، في حين أن أسعار تذاكر مسيرة افتتاح موسم الرياض من البوليفارد تبلغ 0 ريال وفقًا لتطبيق موسم الرياض الإلكتروني، والذي يمكن الاطلاع على جميع أسعار الفعاليات من خلاله بسهولة.

وانطلق أمس الأربعاء، فعاليات افتتاح موسم الرياض 2021 في ظل ترقب دولي للحدث الترفيهي الأبرز على المستويين السعودي والإقليمي.

ويأتي انطلاق افتتاح موسم الرياض 2021 بعد انتظاره بشغف من الجماهير التي شاهدت الإعلان عن موعد انطلاقه في ميادين عالمية، أبرزها: منهاتن ونيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدينتا لندن ونيوكاسل في بريطانيا، وعدد من المدن العربية، منها: دبي والكويت والدوحة، فضلًا عن المدن السعودية الكبرى، وشاشات التلفزة العربية والعالمية.

موسم الرياض 2021

تضم المسيرة أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة من دون طيار (درون)، فضلاً عن عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء تعكس مدى الإقبال الكبير على موسم الرياض، والطلب المتزايد على فعالياته.

وتتقاسم 14 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية في الخدمات اللوجستية وأدوات الرفاهية، فعاليات موسم الرياض 2021، منها: منطقتا بوليفارد رياض سيتي وفيا رياض، المجهزتان بطريقة مستدامة لخدمة أهالي وزوار مدينة الرياض خلال الموسم وبعده.