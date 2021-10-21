الولايات المتحدة تستنكر تصاعد وتيرة العنف في سوريا

استنكرت الولايات المتحدة تصاعد العنف والهجمات في سوريا، بعد يوم من تفجير استهدف حافلة تقل عناصر للجيش في العاصمة دمشق وهجوم على قاعدة التنف جنوب البلاد .

وذكرت السفارة الأمريكية لدى سوريا في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس: "تستنكر الولايات المتحدة تصاعد العنف والهجمات في سوريا. وندعو جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار الحالي والتركيز على خفض فوري للتصعيد، وحماية أرواح المدنيين قبل أي شيء".

ويأتي استنكار الولايات المتحدة بعد يوم من تفجير في دمشق أسفر عن مقتل 14 شخصا وخلف عددا من الجرحى، فضلا عن تعرض قاعدة التنف التي يستخدمها الجيش الأمريكي في جنوب سوريا لهجوم شنته طائرات مسيرة من داخل أراضي البلاد.