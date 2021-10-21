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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: علاقتنا بالناتو في أسوأ عهدها.. وأوروبا غير مستعد لاستئناف الحوار

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، عن أن روسيا مستعدة لاستئناف الحوار مع الاتحاد الأوروبي على مبادئ المساواة، لافتا إلى أن بروكسل ليست مستعدة لذلك.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي: "بالطبع، تحدثنا بإيجاز عن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، التي تعيش أزمة عميقة منذ فترة طويلة. وهذا ليس خيار روسيا، كما تعلمون".

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وأكد استعداد بلاده لاستئناف الحوار مع الاتحاد الأوروبي وفق مبادئ المساواة والمصالح المتبادلة، لكن أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس مستعد لمثل هذا العمل.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن العلاقة مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" أصبحت أسوأ مما كانت عليه خلال الحرب الباردة بسبب سلوك الحلف وأمينه ينس ستولتنبرج.

وأضافت أن موسكو تشك في إمكانية الحوار مع الأمين العام الحالي لحلف شمال الأطلسي، لافتة إلى أن الناتو دفن فعليا مجلس روسيا - الناتو برفضه الاتصالات على المستوى العسكري.

يذكر أن روسيا قررت الاثنين الماضي، تعليق عمل بعثتها الدائمة لدى حلف شمال الأطلسي، ووقف عمل البعثة العسكرية للناتو في موسكو، ابتداءً من 1 نوفمبر المقبل.

وجاء ذلك رداً على قرار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في وقت سابق، تقليص عدد الأعضاء المعتمدين للبعثة الدبلوماسية الروسية لدى الحلف من 20 إلى 10 أشخاص.

كما قرر الحلف سحب اعتماد 8 أعضاء في البعثة واصفاً إياهم بـ"الضباط غير المعلنين في الاستخبارات الروسية".

وزير الخارجية الروسي روسيا الاتحاد الأوروبي حلف شمال الأطلسي الناتو

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