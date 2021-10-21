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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من البحرين..

رئيس مجلس الأمة الكويتي: تنسيق المواقف وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية أمر ضروري

مرزوق الغانم
مرزوق الغانم

قال  مرزوق بن علي الغانم رئيس مجلس الأمة  الكويتي : لابد أن للدبلوماسية البرلمانية دورا كبيرا في التعبير عن سياسة القيادات في كل دولة وكذلك الحفاظ على مصالح الشعوب،  وفي الخليج العربي نستخدم الدبلوماسية البرلمانية بما يكرس نمطا تعاونيا ينعكس في التنسيق المستمر بين الكيانات الديمقراطية والبرلمانية قبل الخوض في أي مناقشات على الصعيد الإقليمي والدولي".

جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة أنباء البحرين (بنا) حول رؤيته لدور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الآراء حول القضايا المختلفة والحفاظ على مصالح الشعوب.  

وأضاف : يجب  المضي قدما في تنسيق المواقف وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بما يتماشى مع مصالح الشعوب في الخليج العربي وبما يعكس سياسة القيادات تجاه أي قضايا.

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رئيس مجلس الأمة الكويتي: اللهم احفظ تونس وأهلها وأمنها وشعبها من كل مكروه

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وكان الغانم التقى  بـ فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني وعدد من رؤساء اللجان وأعضاء المجلس مشيدا بعمق العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين  ودولة الكويت، لافتا إلى الدور المميز الذي تقوم به  رئيسة مجلس النواب في تعزيز التنسيق والتعاون بين مجلس النواب البحريني ومجلس الأمة الكويتي والأداء اللافت للمجلس خلال فترة توليها  الرئاسة.

 
كما أعرب عن فخره واعتزازه بما تحققه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتي يشهد لها التاريخ بالتميز والازدهار،  قائلا:" العلاقات بين البلدين تمتاز بامتدادها التاريخي،  وقد أثبتت متانتها على كافة الأصعدة والمستويات بأننا شعوب متكاتفة ومتلاحمة.


وعن أفق التعاون بين المجالس البرلمانية؛ أوضح بأن الاتصالات مستمرة ودائمة بين اللجان في مجلس النواب  البحريني ومجلس الأمة الكويتي.

وأتم :" تشرفت بلقاء رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية واللجنة المالية ، وسيستمر التعاون وسيتطور للأفضل بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

مملكة البحرين الكويت مجلس النواب مجلس الامة الكويتي رئيس مجلس الأمة الكويتي

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