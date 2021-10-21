بـ الكاجوال| أحمد زاهر يتألق في شوارع دبي

شارك الفنان أحمد زاهر متابعيه بصور جديدة له من "دبي" عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر أحمد زاهر وهو يتجول في شوارع دبي بإطلالة كاجوال مرتديا تي شيرت أبيض وبنطال ترينج أسود وانتعل حذاءً رياضيا وكاب باللون الأحمر، نال إعجاب متابعيه.

وينتظر الفنان أحمد زاهر عرض فيلمه الجديد «فارس» بجانب حسين فهمي وإيمان العاصي ونهال عنبر وأحمد صفوت وملك أحمد زاهر وعابد عناني وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم صلاح عبد الله، والفيلم من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبدالعزيز.



يذكر أن أحدث أعمال أحمد زاهر حكاية "كدبة كبيرة"من مسلسل ورا كل باب،ويجسد ضمن أحداث العمل دور رجل يدعى "يحيى أبو المجد"، ويشاركه فى بطولة العمل عماد رشاد وعدد آخر كبير من الفنانين.



وتناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب الغير العاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.