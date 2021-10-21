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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

خطأ غير مقصود..ظهور تشكيل البايرن بدلا من لاعبى جالاتا سراى خلال مواجهة لوكوموتيف

صدى البلد

ظهر خلال مباراة جالاتا سراي ومضيفه لوكوموتيف موسكو الروسى خطأ لفت جميع الحاضرين في ملعب المباراة التي تجمع الفريقين ضمن مرحلة المجموعات فى الدورى الأوروبي "يوروباليج"

وقالت صحيفة "فوتو سبورت" التركية أن أسماء لاعبى بايرن ميونخ الألمانى ظهرت على اللوحة الألكترونية للملعب بدلا من لاعبى جالاتا سراى. 

يحل الآن فريق جالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد، ضيفا ثقيلا على نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، من مسابقة الدوري الأوروبي.

ويسعى فريق جالاتا سراي بقيادة مصطفى محمد، لتحقيق الفوز على لوكوموتيف موسكو في مباراة اليوم، لتأمين صدارته للمجموعة الخامسة، وقطع خطوة جديدة، نحو التأهل إلى الدور المقبل.

وعاد مصطفى محمد للتوهج مع جالاتا سراي مجددا،بعد ابتعاده عن التهديف، منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث سجل  3 أهداف، في آخر مباراتين، في الدوري التركي.

​وبدأ جالاتا سراى اللقاء بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا .

الدفاع: باتريك فان آنهولت - ماركاو - فيكتور نيلسون - دياندريه يدلين

الوسط: تايلان أنتاليالي - بيركان كوتلو- البير.

الهجوم: ألكساندرو تشيكيلداو - بابل - مصطفى محمد.

على الجانب الآخر يتسلح فريق لوكوموتيف موسكو بعاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز على جالاتا سراي، للحفاظ في فرصه، في تخطي دور المجموعات.

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