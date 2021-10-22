فرق طبية لتطعيم المواطنين ضد كورونا بعد صلاة الجمعة بجوار المساجد في المنوفية

أعلن الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، عن جاهزية توزيع فرق التطعيم المكون من مدخلي البيانات والتمريض ضد فيروس كورونا لجميع المواطنين ابتداءا من اليوم الجمعة بجوار المساجد بعد صلاة الجمعة وبجوار الكنائس يوم الاحد وذلك بالتواصل والتنسيق مع كل عمد ومشايخ القري من خلال الوحدات الصحية مع تحضير كشوف تطعيم المواطنين وذلك مع اتباع كافة الإجراءات الإحترازية ومكافحة العدوى .

وأكد وكيل الوزارة أنه سيتواجد فرق تطعيم متنقلة ضد فيروس كورونا في اماكن حجز تذاكر القطارات والاتوبيسات.

وأوضح أن هناك خطة من الطب الوقائي بقيادة الدكتور محمد العسكري مدير عام إدارة الطب الوقائي لتحقيق المستهدف من المواطنين من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والتواصل المستمر مع عمد ومشايخ القري ومجموعات الشباب الوطنية التي تعمل في مجال الخدمة الشعبية والسادة أعضاء مجلس النواب من أجل الحفاظ على سلامة وصحة جميع اهالي محافظة المنوفية .