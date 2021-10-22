بطل مسلسل فاطمة.. الكشف عن فريق النسخة التركية من الهيبة

أعلنت إحدى شركات الإنتاج التركية شرائها حقوق المسلسل اللبناني الهيبة والبدء في التحضير لنسخة منه بأبطال أتراك تمهيدا لطرحها خلال العام المقبل.

ومنذ الإعلان عن الخبر زادت التكهنات حول بطل مسلسل الهيبة الذي يلعب دوره في النسخة العربية الفنان السوري تيم حسن، ونادين نسيب نجيم في الموسم الأول.

أبطال الهيبة التركي

تشير التوقعات إلى تولي بطل مسلسل فاطمة الشهير إنجين أكيوريك دور "جبل شيخ الجبل" الذي يقدمه تيم حسن، على أن تكون ميليسيا باموك هي "عالية" بدلا من نادين نسيب نجيم.

كما يتوقع أن تلعب دور أم جبل الذي تألقت فيه الفنانة السورية منى واصف الممثلة سما إيبرس، وأركان كولتشاك في دور "صخر شيخ الجبل" والذي أداه الممثل السوري ​أويس المخللاتي​، والممثل أونور صايلاك سيلعب دور "شاهين شيخ الجبل" والذي أداه الممثل اللبناني ​عبدو شاهين​، والممثلة داملا جولباي ستؤدي دور "منى شيخ الجبل" والتي لعبت دورها الممثلة السورية ​روزينا لاذقاني​ بحسب موقع سبوتنيك.

حقق مسلسل الهيبة نجاحا كبيرا منذ طرح موسمه الأول عام 2017، وظل متربعا على عرش الدراما السورية واللبنانية لفترة طويلة، حتى امتد للجزء الخامس.

وكتب شركة الإنتاج التركية تغريدة على تويتر، تعلن فيها شراء حقوق مسلسل الهيئة لتقديم نسخة محلية منه، من شركة الصباح وقف موقع روسيا اليوم.

منذ الإعلان عن هذا الخبر، وبدء رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة المتعلقين بالدراما التركية، بالتكهن حول أبطال الهيبة في نسخته الأجنبية، وكان النجم الشهيرة كيفانش تاتليتوج على رأس هذه الترشيحات للعب دور بطل المسلسل "جبل شيخ الجبل"، بدلا من تيم حسن.

عرف عن الدراما اللبنانية اقتباسها من قصص المسلسلات التركية التي تحقق شهرة كبيرة في البداية كان يتم دبلجتها بأصوات شامية، ومع الوقت تم شراء حقوق عدد من المسلسلات وتقديما بفرق تمثيل عربية كاملة.

وبدأ عرض "الهيبة" الجزء الخامس، الأحد الماضي، على شاشة فضائية "إم بي سي 1" ومنصة "شاهد" الرقمية السعودية.

مسلسل الهيبة فى موسمة الخامس تدور أحداثه عندما يتحتم على (جبل) خوض معركة جديدة بعد اكتشافه وجود مخططًا من قبل إرهابيين لتحويل السد المائي الذي يحمي الهيبة من الجفاف إلى منفذ للتهريب.