فيفي عبده مع حفيدتها لأول مرة في حفل عمرو دياب بالجونة.. فيديو

نشرت المذيعة بوسي شلبي فيديو جديد من حفل الفنان عمرو دياب المقام حاليا في الجونة، ويحضره عدد كبير من النجوم والفنانين والإنفلونسرز على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت فيفي عبده مع حفيدتها في حفل عمرو دياب أثناء الغناء والرقص على أنغام “والله ما كان على بالي يا هوا”، وهو الظهور الأول للفنانة الشهيرة في الجونة منذ بداية فعاليات المهرجان.

ويعد حفل الهضبة عمرو دياب الليلة، هو الثالث له في مهرجان الجونة منذ انطلاقه، وأحيا في الدورة الثالثة حفلا نظمته إحدى الشركات الراعية، والعام الماضي أحيا حفل ختام الدورة الرابعة للمهرجان.

تكريم فيفي عبده

شاركت الفنانة فيفي عبدة مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام من ايطاليا.

وعبرت عن سعادته بالتكريم في مهرجان للرقص الشرقي مع عدد من الراقصات، وتحدثت باللغات المختلفة الانجليزية والايطالية، وكتبت: “Ciao from Italia 👋🏼🇮🇹 مساء الفل انا لسه واصله ايطاليا لحضور و تكريم في مهرجان للرقص الشرقي هنا”.

وأوضحت فيفى عبده، خلال حوارها مع برنامج “السيرة”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”،قائلة:" مرة كنت راكبة تاكسى أنا وأمى، وكان فيها حفرة كبيرة فى الشارع المهم، من الرعب خرجت من التاكسى وطلعت قعدت على الرصيف وسبت أمى فى العربية".

وتابعت فيفى، عبده قائلة: "أول ما اشتريت عربية، وحبيت أسوقها خدت أختي جنبي، وانا ماشية لقيت حد بيخبط على العربية بيقولى أنتى خبطتى طفلة، أول ما قالى كده نزلت جريت وقعدت على الرصيف وسبت أخدتى أضربت".