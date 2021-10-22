شوبير يكشف تفاصيل قائمة الخطيب الانتخابية وسر غضب خالد مرتجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل قائمة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة “ أون تايم سبورت ” أن الخطيب قرر أن يتقدم كل عضو بأوراق ترشحه منفردا بخلاف ما حدث في الانتخابات السابقة مشددا أن الخطيب فضل أن يكون هناك تغيير تكتيكي.

وأضاف أن القائمة حتى الآن هي العامري فاروق نائبا ,خالد مرتجي أمين صندوق , الأعضاء حسام غالي ,الدماطي , مهند مجدي ,محمد سراج , طارق قنديل ,وخالد عبدالقادر وللعضوية تحت السن كل من محمد جمال الجارحي ومي عاطف.

وتابع أن هناك أزمة بشأن خالد مرتجي حيث أن يرفض أن يتقدم بأوراق ترشحه على منصب أمين الصندوق في ظل علاقته القوية بـ خالد الدرندلي.

وأكمل أن مرتجي حتى الآن لم يحسم موقفه النهائي بشأن الترشح على منصب أمين الصندوق.

وأضاف شوبير أن الخطيب وكل أحد المحامين للتقدم بأوراق ترشحه ولكن في حال صعوبة الأمر سيخرج لمدة ساعة من المستشفى للترشح والعودة مرة أخرى لمتابعة حالته الصحية.

تعرف على قائمة الخطيب لانتخابات الأهلي وأبرز المستبعدين



تسود حالة من القلق الشديد داخل النادي الأهلي خلال الساعات الحالية في اليوم الأخير لغلق باب تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي المقرر له الجمعة.

وشهدت الساعات الماضية تقدم كل من خالد سليمان علي منصب رئيس الأهلي ومنار سعيد عضوية فوق السن مستقل وكل من العامري فاروق علي منصب نائب الرئيس ومحمد الغزاوي عضوية فوق السن ومي عاطف تحت السن ضمن قائمة محمود الخطيب، وكان الثنائي عمر ربيع ياسين وعبدالرحمن العياشي قدما أوراق ترشحهما لانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي تحت السن في وقت سابق ، بالإضافة إلى الدكتور أحمد غيط فوق السن.

واستقر الخطيب علي القوام الرئيسي لقائمته وتضم كلا من العامري فاروق نائباً للرئيس وخالد مرتجي أمينا للصندوق، وللعضوية فوق السن محمد شوقي ومحمد الدماطي ومحمد الغزاوي وطارق قنديل وحسام غالي ومحمد سراج وخالد عبدالقادر وللعضوية تحت السن كل من محمد جمال الجارحي ومي عاطف، وحتي الآن لا يزال الخطيب يفاضل بين محمد السلاب عضو مجلس النواب ومهند مجدي لدخول القائمة.

وخرج من قائمة الخطيب خالد الدرندلي وإبراهيم الكفراوي ورانيا علواني وجوهر نبيل ولم يتحدد موقف مهند مجدي ومحمد سراج حتي الآن.

وتُجرى انتخابات الأهلي يومي 25 و26 نوفمبر المقبل في دورة جديدة للقلعة الحمراء خلال الفترة من 2021 وحتى 2025.

وتنص لائحة الأهلي على أن مجلس الإدارة يتكون من 12 فرداً، الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق و9 أعضاء منهم عضوان عن الشباب يقل سنهما عن 35 عاماً في تاريخ باب الترشح.