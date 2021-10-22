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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 927 مواطنا في قافلة طبية مجانية ضمن حياة كريمة بقنا

قافلة طبية بمركز
قافلة طبية بمركز نقاده

نظمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بمقر الوحدة الصحية بقرية الأوسط قامولا التابعة لمركز نقادة ، ضمن فعاليات مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية.

 

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 927 مواطنا في 6تخصصات طبية بواقع : " ٣٩٧ حالة باطنة ، ٢١١ حالة طب أطفال ، ١٣٣ حالة أمراض جلدية ، ٧٠ حالة جراحة ، ٦١ حالة تنظيم الأسرة، ٥٥ حالة نساء وتوليد "، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ ١٣٠ حالة، وإجراء الأشعة لـ ٢٠ حالة ، وعمل سونار لـ ٢٥ حالة .

 

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و أشار محافظ قنا ، إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .


و قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا ، قدمت القافلة خدمات توعوية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية ، و ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما ٩٥ مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

 

و أضاف تاواضروس ، بجانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية و تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

 

 

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