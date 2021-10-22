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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 22-10-2021

سعر الدرهم الاماراتى
سعر الدرهم الاماراتى

ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021 وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنك المركزي ليسجل 4.26 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم اليوم الجمعة فى بنوك ( بلوم ، مصر ،الأهلي ،كريدى اجريكول، الأهلى الكويتى، مصرف ابوظبى الإسلامي ،عودة، المشرق ،المصرى الخليجى) 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.


وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك( قطر الوطني، الاستثمار العربى، أبوظبي التجاريADCB ،ابوظبي الأول FAB ) 4.24جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك قناة السويس 4.25 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك العربي الأفريقي الدولي نحو 4.21جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

بلغ سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك( الكويت الوطني ، التنمية الصناعية ) 4.22 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع .

و استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك مصر إيران للتنمية ليسجل 4.20جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع .

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى المصرف المتحد 4.17 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

تقدم بنوك كريدي أجريكول ومصر والأهلى وعودة و الإسكندرية ، أعلى سعر شراء الدرهم الاماراتى مسجلا 4.26جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .

الدرهم الاماراتى بنك مصر إيران الجنيه المصري اليوم الجمعة جنيه

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