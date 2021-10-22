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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة سيوة: جار الانتهاء من أعمال الصيانة بقسم الأشعة بمستشفى سيوة

مستشفى سيوة
مستشفى سيوة

أكد محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة  أنه جار الانتهاء من جميع أعمال الصيانة بقسم الأشعة العادية بمستشفى سيوة حيث  تم توفير جناح مميز بجانب غرف الحجز.

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جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس المدينة  لمستشفى سيوة  المركزي  وذلك للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة الانضباط وتواجد الاطقم الطبية من الأطباء وطاقم التمريض بحضور  سكرتير المركز،  والمدير الإداري لمستشفى سيوة المركزي. 
 
كما  تفقد  قسم الحضانات، وبنك الدم، وخزان الغاز، وغرفة العمليات، والطوارئ  وقسم الأشعة المقطعية والتأكد من صيانة وتشغيل الأجهزة؛ مشيرا إلي أن قسم الأشعة المقطعية يوجد به ٣ فني لتشغيل الأجهزة على مدار ٢٤ ساعة.
 
وأوضح على  حرص الدولة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود المبذولة في المتابعة الميدانية للأعمال بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح. 
 
من ناحية أخرى قام  رئيس مركز ومدينة سيوة  بتفقد أعمال النظافة والتجميل بميدان السوق وشارع أنور السادات، و تمهيد الشوارع الرئيسية بمدخل المدينة، و شارع المعهد الازهري، وأعمال إنشاء المطبات الصناعية بمدخل المدينة، يرافقه  أحمد علي باغي سكرتير المركز، ورؤساء القرى، والإدارات المعنية بمجلس المدينة، كما وجه رئيس مركز ومدينة سيوة إدارة المتابعة الميدانية، والإدارة الهندسية بالمتابعة المستمرة للأعمال، وذلك حفاظاً على المظهر الجمالي للواحة، وعلى صحة وسلامة المواطنين.

تمهيد الطرق بسيوة
مستشفى سيوة
مستشفى سيوة
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