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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول ظهور لـ محمود الخطيب داخل النادي الأهلي.. صور

محمود الخطيب
محمود الخطيب

ظهر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في مصر القلعة الحمراء لتقديم أوراق ترشحه لانتخابات رئاسة المارد الأحمر خلال دورة 2021-2025 . 

 وغادر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إحدي مستشفيات الدقي وتوجه الي مقر القلعة الحمراء لتقديم أوراق ترشحه لرئاسة القلعة الحمراء في انتخابات 2021-2025 .

وتقدم لانتخابات الأهلي حتي الأن كل من خالد سليمان أبو العلا والعامري فاروق علي منصب النائب ومحمد الغزاوي عضوية فوق السن ومي عاطف تحت السن ضمن قائمة محمود الخطيب.

كما تقدم طارق قنديل ومحمد شوقي علي مقعد العضوية وخالد مرتجي علي مقعد أمين الصندوق 

وكان الثنائي عمر ربيع ياسين وعبدالرحمن العياشي قد قدما أوراق ترشحهما لانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي تحت السن في وقت سابق ، بالإضافة إلى الدكتور أحمد غيط فوق السن.

ومن المقرر أن يتم غلق باب تلقي طلبات المرشحين في السابعة من مساء اليوم على أن تجرى الانتخابات أحد يومي 25 و 26 نوفمبر .

ووفقا للائحة الأهلي الخاصة فإن مجلس الإدارة يتكون من 12 فرداً، الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق و9 أعضاء منهم عضوان عن الشباب يقل سنهما عن 35 عاماً في تاريخ باب الترشح.

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