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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للتسهيل على المواطنين.. تشغيل كوبري المشاة بشارع المطار بالجيزة

افتتاح كوبري المطار
افتتاح كوبري المطار

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي معاينة كوبري المشاة الجديد بشارع المطار بحي شمال الجيزة بعد تشغيله للتسهيل علي المواطنين والطلاب في عبور السكة الحديد إلي شارع السودان  من خلال حرم آمن دون اي معوقات . 


ووجه المحافظ بضرورة مراعاة تغطية الأسوار وتركيب لافتات حضارية علي أسوار الكوبري أستجابة لمطالب المواطنين المقيمين بالعقارات المطلة علي كوبري المشاه إلى جانب تطوير مداخل الكوبري بالشكل الأمثل. 


كما تفقد المحافظ حالة النظافة والإشغالات بأحياء الوراق وشمال الجيزة لمتابعة مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين الي جانب الوقوف علي اعمال الرصف الجارية بعددا من الشوارع المدرجة ضمن خطه الرصف للعام المالي الجاري . 


ووجه محافظ الجيزة رئيس حي شمال بضرورة توحيد خطوط التنظيم بشارعي الأقصر وبشتيل وهي شوارع تشهد أعمال تطوير، مؤكدا توقيع غرامات مشددة علي شركة النظافة المسئولة عن القطاع لعدم قيامها بأداء المهام المكلفة بها علي أكمل وجه .


كما كلف المحافظ بسحب تراخيص عدداً من سيارات النقل الجماعي والسرفيس لقيامهم بالانتظار بنهر الطريق بشارع الوحدة في تقاطعه مع ترعة السواحل، مشددآ على حي شمال الجيزة بضرورة تخصيص مكان بديل لعدم عرقلة الحركة المرورية بالمنطقة للتسهيل علي المواطنين . 


رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام ورؤساء أحياء جنوب والدقي والعجوزة وشمال والوراق ورئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة .

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محافظ الجيزة السكة الحديد الحركة المرورية حركة المرور اعمال الرصف حي شمال الجيزة هيئة النظافة النظافة والتجميل

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