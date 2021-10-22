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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مناقشة خطة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الشرقية

صدى البلد

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في وقت سابق إجتماعا مع مديري الإدارات الصحية، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية عبر تقنية الفيديو كونفراس، لمناقشة خطة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

 

تناول الإجتماع مناقشة الإيجابيات والسلبيات أثناء تنفيذ خطة العمل اليومية لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وشدد وكيل الوزارة علي معالجة أي سلبيات، كما ناقش مع مديري الإدارات الخطة الموضوعة لتطعيم المواطنين بالمدن والقري، وعمل الفرق الطبية المتحركة المتمركزة بالقري، والمخصصة لتطعيم المواطنين من عمر ١٨ عام فأكثر، بلقاح كورونا، بالجرعة الأولي، والجرعة الثانية، بجانب عمل الفرق الثابتة بالمراكز وتطعيم المواطنين المقيمين، والمسافرين للخارج.

 

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كما ناقش وكيل وزارة الصحة بالشرقية توزيع لقاحات كورونا علي الإدارات الصحية بالمحافظة، ومنها لقاح فايزر والذي سيتم تطعيم المواطنين به من عمر ١٦ عامh فأكثر اعتباراً من الغد، علي أن يتم تسجيل المواطنين من سن ١٦ وحتي ١٨ عام علي موقع التسجيل الإلكتروني التابع لوزارة الصحة، ويتم توجيههم لمكان التطعيم لتلقي لقاح فايزر.

 

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن هذا يأتي ضمن خطة الدولة الوقائية، لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

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