انفجار يستهدف قطار ركاب شمال نيجيريا | تفاصيل



أعلنت شركة السكك الحديدية النيجيرية أن انفجارا ألحق أضرارا بعربات قطار ركاب مما دفعها لتعليق الخدمات بين أبوجا ومدينة كادونا.

وقالت الشركة في بيان إن الانفجار وقع على خط أبوجا-كادونا مساء الأربعاء وأحدث تلفيات أيضا بخزان الوقود لكنه لم يسفر عن أي إصابات، فيما لم يتضح سبب الانفجار.

وأوضحت الشركة قائلة: "يسرنا أن نبلغ الشعب أنه لا يوجد ضحايا بين الركاب أو طاقم القطار".

وكتب السناتور شيهو ساني على تويتر أنه كان بالقطار وعزا الانفجار إلى هجوم "إرهابي" لكنه لم يقدم دليلا.

وذكر شاهد من رويترز كان على متن القطار أنه سمع دويا مرتفعا أجبر القطار على التوقف، وعلى الفور انقطعت الكهرباء وتوقف نظام تكييف الهواء عن العمل.

وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي واجهة القطار الزجاجية وهي محطمة وعربات لحقت بها أضرار وأناسا يتفقدون الأجزاء المتضررة من خط السكك الحديدية.

ويفضل بعض المسافرين استخدام القطارات في الانتقال بين المدن بعد تكرار جرائم الخطف على الطرق السريعة خاصة في شمال غرب البلاد.

وتكافح نيجيريا تمردا إرهابيا في شمالها الشرقي حيث خطفت مجموعات مسلحة مئات الطلاب والمسافرين والقرويين مقابل فدى مما تسبب في ترويع السكان.