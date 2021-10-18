مذبحة جديدة في نيجيريا.. مقتل 30 شخصا في هجوم إرهابي شمال البلاد

أعلن مكتب حاكم ولاية سوكوتو في نيجيريا، اليوم الاثنين، عن مقتل ما لا يقل عن 30 مدنيا علي أيدي مسلحين في هجوم إرهابي.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قال حاكم ولاية سوكوتو أمينو وزيري تامبووال في بيان، إن الهجوم بدأ في سوق في جورونيو شمال البلاد أمس الأحد واستمر حتى صباح اليوم الاثنين.

وقال أحد الشهود وهو تاجر يدعى إيلياسو آبا لوكالة رويترز، إن "هناك 60 جثة في مستشفى جورونيو العام، وإن آخرين أصيبوا وهم يفرون".

وأضاف: "اقتحم المسلحون السوق بينما كانت تعج بالمشترين والبائعين.. كانوا يطلقون النار علينا عشوائيا بعد أن أحاطوا بالسوق وراحوا يطلقون الرصاص في كل اتجاه ويقتلون الناس".

وتابع: “المهاجمين تغلبوا على الشرطة عندما حاولت التدخل”.

ولم يرد متحدث باسم الشرطة بعد على طلب التعليق.

وقتل مسلحون في نيجيريا عشرات الأشخاص وخطفوا المئات طلبا للفدية خلال العام الماضي، فيما يمثل أزمة أمنية تحاول الحكومة حلها من خلال قطع الاتصالات والعمليات العسكرية وتعزيز قوات الشرطة.